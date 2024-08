El talent que es cou a foc lent lluny de casa

Adrià Moncanut ens atén en un moment lliure enmig d’uns dies atrafegats. Acaba de tornar de vacances de Tailàndia i, sense temps per recuperar-se de l’efecte del Jet Lag, d’aquí a tres dies comença la pretemporada amb el seu equip, el Ponferrada, de Segona FEB. Ha aprofitat les últimes hores a Girona per acomiadar-se del seu entorn i, també, per entrenar, com ha fet al llarg de tot l’estiu sota les indicacions de l’entrenador ajudant del Bàsquet Girona, Miquel Fuentes, i del preparador físic, Guillem Ferrer.

El jove jugador de 21 anys milita a les files del conjunt castellà des de la passada temporada, després de passar per totes les categories del Bàsquet Girona, des de l’infantil, fins a arribar a debutar i estar en dinàmica del primer equip a LEB Or per la pandèmia de la covid-19. Després, al filial va créixer com a jugador i això li va generar noves oportunitats. La primera, a Alemanya, a mitja temporada del seu últim curs al Bàsquet Girona B, no va fructificar i va acabar el curs amb els gironins esperant que sortís una altra alternativa a l’estiu. «Aquí a Girona la lliga ja no donava més de si, i buscava alguna cosa fora», destaca Moncanut, que finalment un dia rep un missatge de l’entrenador del Ponferrada fent-li saber l’interès per ell. «Em va agradar la idea, era molt el meu perfil de joc i la meva manera de treballar», assegura.

Allà, comparteix els minuts amb un altre base i és un jugador important en la faceta organitzativa i en defensa. «Sempre he sigut un base que dona control: quan les coses van malament, si la pilota passa per mi, hi ha tranquil·litat. I puc defensar tota la pista, és un dels meus punts forts», afirma. El gironí ha anotat 6,4 punts i repartit 3,5 assistències en 19 minuts i mig de joc de mitjana en el seu primer any al Ponferrada, un equip de la part alta de la classificació i que de cara a la pròxima temporada aspira, com a mínim, a repetir participació en els play-offs d’ascens. A més, tindran l’espineta clavada de l’any passat, quan van patir una dolorosa eliminació a mans del Godella, filial del València Bàsquet, per culpa d’un últim quart catastròfic en què el factor pista va fer la seva feina condicionant un arbitratge que seria molt casolà.

En tot cas, Moncanut afronta amb tota la il·lusió la nova temporada, i és que les expectatives són força altes tant en la faceta individual com en la col·lectiva. El Ponferrada ha renovat cinc dels sis jugadors importants del bloc de l’any passat, entre els quals el base gironí, per la qual cosa Moncanut confia a tornar a estar en posicions de privilegi i repetir la classificació pel play-off, en què tindrien la lliçó apresa de la passada temporada.

I en el vessant personal, el jugador de 21 anys, escollit recentment millor jugador gironí d’elit de la temporada passada pel portal Bàsquet Gironí, espera fer un pas més en la seva progressió amb el treball que ha fet aquest estiu amb Miquel Fuentes. «El meu primer any ha estat molt positiu, s’esperaven menys del que vaig poder donar. A l’estiu m’he preparat molt per aquesta nova temporada que a escala personal l’afronto amb molta confiança i amb ganes de jugar i millorar», subratlla Moncanut, que prefereix centrar-se de moment en aquesta temporada i valorar després un possible salt a Primera FEB, una competició que ja coneix.

De tota manera, no pot amagar que el seu somni seria jugar algun dia a la ciutat de Girona envoltat la seva gent. «La il·lusió de qualsevol jugador professional és poder jugar a casa seva. Poder jugar per les persones que t’han vist créixer des de petit, i que t’han pogut entrenar i ensenyar», admet Moncanut, que va tenir l’oportunitat d’entrenar un parell de dies ni més ni menys que amb Marc Gasol en la primera temporada del Bàsquet Girona a l’ACB i que té com a referent Albert Sàbat, amb qui va compartir vestidor.

Després de jugar des dels seus inicis en aquest esport a Girona, el fet de marxar de la seva ciutat i allunyar-se del seu entorn familiar i d’amistats va suposar un canvi important, però «ho vaig afrontar amb valentia i moltes ganes, va sortir bé, i ho tornaria a fer», assegura. També va haver de reformular els seus estudis. Va cursar els tres primers anys del grau d’Enginyeria Industrial a la UdG i va haver de demanar el trasllat d’expedient cap a la Universitat Internacional de La Rioja (UNIR), en la qual realitza un grau d’enginyeria en organització industrial en format en línia, que li permet compaginar-ho millor amb els entrenaments.

I és que un dels canvis importants entre les actuals Segona i Tercera FEB és en l’estructura i professionalització dels equips. Al Ponferrada, Moncanut entrena cada dia a la setmana i només té el diumenge de jornada lliure, després del dia de partit. Tot i que hi ha casos de tota mena, en la tradicional LEB Plata és molt habitual trobar equips amb dinàmiques pròpies dels grans clubs de bàsquet espanyols. Però pel gironí encara hi ha un salt més important en l’aspecte físic i tàctic. «A EBA ja pots trobar bons jugadors, però a LEB Plata els equips es preparen molt més en tàctica i en defensa», ressalta el director de joc.

Una curiosa coincidència

Enguany el base es retrobarà en l’equip castellà amb Marc Vieytes, amb qui ja havia jugat en el filial del Bàsquet Girona, i també coincidirà amb el gironí Eric Parareda, que havia jugat al Quart, unes casualitats de les quals Moncanut se’n desentén totalment. «No he tingut res a veure en la decisió de l'entrenador. Ha cregut que encaixen a l’equip i els ha volgut incorporar. Molt content de poder tornar a coindicir amb els dos”, comenta, i acaba reconeixent que pot ser de gran ajut per a la seva adaptació.

