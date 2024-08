Els nous fitxatges del Bàsquet Girona contagien optimisme

Se'ls veu de bon humor. Els petits gestos els delaten. Un copet a l'espatlla. Una mirada còmplice. Un picar de mans. Aquest matí, al pavelló de Fontajau, s'han presentat Aljami Durham, Nike Sibande, Guillem Ferrando, Juan Fernández, James Nnaji i Francisco Caffaro. Tots els reforços, a excepció de Sergi Martínez i Juani Marcos, que ja van deixar-se veure la setmana passada, coincidint amb l'estrena de les equipacions. "Crec que és un projecte en creixement. Cada temporada han fet millors equips i han aconseguit millors resultats. A mi m'ha convençut San Emeterio, que em va semblar molt ambiciós quan em va explicar quina idea tenien", ha resumit Ferrando. "Sí, la paraula és ambició. Et generen confiança i et fan sentir molt còmode. Valoro molt el fet que vulguin comptar decididament amb mi. El Bàsquet Girona desitja créixer i és el que jo buscava", ha valorat Fernández. Tots, esclar, coincideixen a descriure com a factor diferencial el "projecte", com comentava Nnaji. "Sí, és el lloc correcte per potenciar la meva trajectòria a l'ACB. Tinc moltes ganes de començar", opina Caffaro. "Aquí la voluntat és la de ser millors i no hi ha res més bo que això. I hi ha bona gent, tant al vestidor com al cos tècnic", expressava Durham, assegut al costat de Sibande. "He tingut una gran acollida. Les persones que formen part d'aquest club contribueixen al bon ambient que hi ha". Si s'entenen igual al damunt de la pista, la cosa promet.

Per gaudir, però, abans caldrà patir, tal com va anunciar Fotis Katsikaris. "Sobretot, físicament. Estem a la pretemporada i és el que toca, treballar molt perquè quan això vagi de debò, podem estar preparats. Som una plantilla jove, i com a tal, tindrem moments dolents. Els haurem de passar, és cert. Però després aprofitarem els bons", reflexionava el base ex del València, el tercer nom de la llista. Al pivot argentí ex del Breogán, el segon a continuació, d'altra banda, ja sap de què va el tema. "No vinc de tenir els millors anys pel que fa a resultats d'equip i selecció, però tinc moltes ganes d'aportar el que puc donar. He parlat molt amb Fotis i hem arribat a la conclusió que estem contents amb la plantilla que s'ha format. Podem fer un any molt bonic".

Nnaji, cedit i ara en període de recuperació, ha dit que "estic millorant, però no puc entrenar. La rehabilitació va bé, això sí". I Caffaro ha relativitzat el verb patir. "Només juguem a bàsquet. Sí, entrenem de valent i donem el cent per cent en cada sessió. Però només juguem a bàsquet". També ha incidit en la joventut col·lectiva. "Diria que el jugador més gran té 25 anys. Però les expectatives de Katsikaris són les correctes". Els americans tampoc no negocien la cultura de l'esforç. "És normal", tranquil·litza Durham. "Serà beneficiós, perquè es juga com s'entrena", ha afegit Sibande.

Els objectius

L'ex del Merkezefendi turc arriba a Fontajau amb la intenció de "fer-ho el millor possible per guanyar. I per aprendre". "Jo vull donar la millor versió que tingui. I millorar constantment", apunta Durham. L'argentí Caffaro, de perfil més humil, indica que "sóc un jugador que fa el que l'equip necessita. M'entregaré absolutament. Tots tenim l'instint de progressar i sumar com més victòries, millor. A la llarga, serem un bloc fort".

L'objectiu de Nnaji no és cap altre que "demostrar el meu rendiment a la pista, en cada oportunitat. Al Barça millorava, però no ho podia ensenyar. Aquí ho faré. Sabem que la majoria de rivals disposen de més veterania, però tindrem moltes opcions, perquè tenim fam". Paraules positives que ha defensat Fernández. "El potencial hi és, sí. I en els pròxims amistosos es veurà quin caràcter tenim i quina mena d'equip som. Allà es podrà definir una mica com anirà la temporada, que serà llarga. Però intentarem fer-ho més bé que el curs passat". Finalitza Ferrando: "no ens marquem una posició concreta. Però volem ser un conjunt incòmode per als rivals. Després la competició ja dirà a quin lloc estem. I personalment, vull fer-me un nom a l'ACB". Que tinguin sort.