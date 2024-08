El retorn a la feina ja és un fet per a l'Uni Girona

Aires renovats per a l'Uni Girona, que ja torna a estar en marxa després d'un estiu ple de canvis. Ha passat de pressa, el temps. Un llarg període des que va acabar la competició per a les gironines, el cinc de maig. Uns mesos de desconnexió necessaris per a la ment, que l'entitat ha aprofitat per sacsejar una mica l'arbre. La gran aposta de l'estiu, de llarg, és la continuïtat del tècnic Roberto Íñiguez, que va demorar-se una mica més del previst per donar el seu sí, perquè volia esperar si hi havia alguna banqueta d'Eurolliga lliure -l'Uni disputarà l'Eurocup-, però que al final no va perillar i liderarà el nou projecte.

El vitorià, de fort caràcter i personalitat pròpia, ja té els canvis que pretenia fer dins del cos tècnic. La gran novetat és la presència de Laia Palau com a ajudant. En la memòria queda aquella famosa roda de premsa en què fins i tot Íñiguez va deixar el seu futur a l'aire. Era final de març i l'equip va encadenar 8 derrotes en 11 partits. Els maldecaps físics eren una constant i va deixar entreveure, sense verbalitzar-ho del tot, que no estava content amb l'estructura interna de l'entitat. El resultat, casualitat o no, ha estat que l'Uni ha reestructurat tot l'equip mèdic.

I pel que fa a la plantilla, la sacsejada és tremenda. Tan sols continuen Marta Canella, Ainhoa Lopez i Sandra Ygueravide, tot i que la situació de Laura Peña gira al voltant d'un asterisc, perquè la catalana, que va deixar el bàsquet provisionalment per cuidar la seva salut mental, té contracte fins al 2025.

La convocatòria

Íñiguez, que dimarts al matí oferirà una roda de premsa, va citar per a la tornada a la feina a un total de tretze jugadores, vuit del primer equip i cinc U18. Klara Lundquist, Marta Canella, Ainhoa López, Mina Toure, Borislava Hristova, Berta Ribas, Carolina Guerrero, Ivana Jakubcoba, Aina Cargol, Paula Acín, Berta Pagès, Carla Bagudà i Boto Dhampa han passat per la Clínica Girona per a superar les pertinents revisions mèdiques, abans d'anar cap al pavelló de Fontajau a fer la primera sessió.

Encara falten quatre jugadores per incorporar-se: Maya Caldwell, Natasha Mack, Sandra Ygueravide i Chloe Bibby. Les dues primeres, que han competit a la WNBA; la valenciana, recent MVP de l'Europeu de 3x3 a Viena, on ha liderat el triomf d'Espanya; i l'australiana tenen permís del club per arribar més tard.

L'Uni Girona encara té uns dies al davant per acoblar-se abans no disputi el primer amistós de l'estiu. L'estrena serà el dissabte 7 de setembre a Calonge.