Mor Miquel Sitjà, "el Romà", històric exdavanter de Figueres i Elx

El futbol gironí plora un dels grans referents de la dècada dels setanta Miquel Sitjà, que va morir ahir a la nit amb 76 anys, segons va anunciar la UE Figueres. El davanter de Sant Pere Pescador es va formar al Figueres i va passar pel planter del Barça, on va arribar al Comtal a Segona abans de fitxar per l'Elx, on va marcar una època. Al conjunt il·licità, encara a l'antic camp d'Altabix, es va guanyar l'estima de l'afició i va entrar a la història del club gràcies als seus números (232 partits i 45 gols) durant vuit temporades.

Sitjà durant un partit contra el Múrcia amb l'Elx el 1974 / Perfecto Arjones

La seva manera de jugar, caracteritzada per un joc la potència i el físic va fer que fos un jugador molt estimat tant pels companys com per l'afició que el va batejar amb el sobrenom de «El Romano», a causa de la seva musculatura. Fins i tot els aficionats més veterans expliquen que els porters rivals acabaven a la seva pròpia porteria quan lluitaven per una pilota aèria amb ell.

A Primera Divisió, sempre amb l'Elx, va jugar 145 partits i marcar 26 gols i és el quinzè jugador gironí amb més participació a la màxima categoria.

145 i 26