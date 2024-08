Roberto Íñiguez: "Tenim limitacions, però estic content amb l'esforç del club"

No és com un fitxatge, però gairebé. Roberto Íñiguez ha comparegut a la sala de premsa de Fontajau per primera vegada des de la seva renovació com a entrenador. "El primer que vaig dir només arribar és que aquí estic bé. Estic còmode a Girona. Em van oferir continuar un any més, col·laborar quant a posicionament del club. Hi havia els dubtes amb la fusió amb el Bàsquet Girona, perquè hi havia possibilitats, però no s'ha fet. Tot i que ja havia donat la meva paraula, i allò no em faria canviar d'opinió. Intentarem fer les coses el millor possible. Ja sabeu com és la pretemporada: anem dia a dia i ja anirem pujant. És molt diferent de l'any passat, perquè he rumiat què i com ho vull fer. Aquesta part de construcció, amb converses incloses amb el cos tècnic, m'agrada; perquè molta part del que veurem, deixant de banda l'evolució i el coneixement amb cadascú, es fa ara". La plantilla s'ha renovat completament. "Espero ser un equip mòbil, versàtil i diferent de la resta. Perquè si volem tenir opcions de competir, hem de ser diferents. També hem de construir valors. Però per la selecció de jugadores que hem fet, crec que no serà complicat. La gent que ens ve a veure està orgullosa, però també espera actitud i química. Ja hem vist l'equip perdre, però l'afició s'ha sentit representada".

Íñiguez ha tingut molt pes en la confecció de la plantilla. "El que tinc clar és que treballarem, però no puc vendre fum. Hem de tenir presents les limitacions. Dins les limitacions que tenim, estic content amb l'esforç del club. Hi ha jugadores que han vingut per una sèrie de raons que em fan sentir compromesos amb elles. Hem de cuidar els detalls. A vegades hi ha coses que no semblen importants, però ho són. I repeteixo, si volem competir amb alguns rivals de la Lliga, com a concepte, no podem. Així que haurem de reinventar-nos i potenciar certs aspectes".

Sobre la no fusió entre clubs, no ha volgut destacar res més. "La relació ha de ser bona. Si ho decideixen, ha de ser per bé i hi ha de guanyar a tothom. Jo estimo l'Uni i vull que li vagi bé, amb independència d'això. Però també vull que li vagi bé al Bàsquet Girona. Es farà quan creguin que estan preparats per a fer-ho. Jo m'haig de centrar en el bàsquet i en connectar amb les jugadores, perquè m'obsessiona poder treure'ls tot el suc. Les haig d'intentar entendre i posar-les on estiguin còmodes. I demanar-los coses que puguin millorar", ha afegit.

Les diferències amb els tres equips d'Eurolliga és molt elevada. "Sóc molt ambiciós. Humil, sí, però ambiciós. I això ho vull contagiar a l'equip. Sé que el València i l'Avenida estan a un altre esgraó. I som inferiors a Saragossa i Múrcia. Aquesta és la realitat. No hi ha d'haver decepcions. I no vull excuses. Simplement, és el punt de partida. Però, a la nostra manera, podem ser perillosos i posar les coses complicades. En totes les feines, quan et despertes al matí, i sents que hi ha un propòsit, treballes diferent. Hem de tenir això".

Dos noms propis també han marcat la roda de premsa. El primer, el de Sandra Ygueravide, que tornarà la setmana vinent. "Hi ha dues coses més importants que el bàsquet, la salut i la família. Quan ho he prioritzat, m'ha anat molt bé. Ella ara necessita un descans i li donaré. El 3x3? Cap equip de futbol fitxa jugadors de futbol sala". I el segon, Laura Peña. "Continua amb el procés de voler estar bé. Hi he parlat, però encara no vol jugar. Jo tinc un fill, i n'estic pendent, perquè m'agradaria que al meu fill el tractessin bé si tingués un problema. Tant de bo en un futur torni, però primer ha d'estar bé. Necessita temps per sentir-se preparada. No vol fer un pas i després sentir el mateix, s'ha de sentir segura".

Canvis al cos tècnic

Una de les novetats és la presència a la banqueta, com a entrenadora assistent, de Laia Palau. "Serà una persona més del cos tècnic, i això em fa molt content. Però vull que ella també estigui feliç. Perquè sé que si ho és, ens podrà ajudar moltíssim. Té un gran poder, i l'hem d'aprofitar. També desenvoluparà el rendiment de les jugadores, fent certs programes de millora específics. Vull que estigui motivada i se centri en aquesta feina. Però quina és la seva situació? Ella també farà coses amb el bàsquet formatiu, perquè té un compromís, i ens adaptarem. A escala de club, estem en procés, perquè hi haurà coses que no podrà fer. Com més aviat faci el procés i pugui centrar-se a pista, millor", ha opinat, deixant entreveure que podria deixar el càrrec de directora esportiva. "Ella ha participat en la construcció del club i això ho han de començar a fer altres persones. Però no ho pot abandonar sense més ni més. Cal fer un camí".

Íñiguez ha finalitzat valorant els canvis, també, en l'estructura mèdica. "Tindrem a Anna Jódar com a professional del club. L'any passat teníem una carència important en l'estructura, que va ser l'origen de molts problemes. Els culpables no eren les persones, era la planificació. Però s'ha suplit, li estem afegint un sentit i passió. Potser encara hauríem de definir una referència, pel que fa al nom, pels contratemps i urgències que pugui haver-hi, perquè és necessari un cap visible, però ja el confirmarem".