El Bàsquet Girona constata que està en pretemporada (100-68)

Poques conclusions es poden treure d'un primer partit de pretemporada i quan només portes 10 dies d'entrenament, però en tot cas el Bàsquet Girona ha demostrat que necessita moltes més setmanes de treball per acostar-se a un nivell òptim. El BAXI Manresa, amb més intensitat, físic, encert, i sobretot, amb l'atreviment dels seus joves, ha passat per sobre d'un conjunt gironí del qual només s'han vist algunes tímides individualitats.

El partit començava amb els habituals errors i manca de ritme propi del primer partit de pretemporada dels dos equips, però el BAXI Manresa sortia amb un punt més d’intensitat i amb les idees més clares, obligant Fotis Katsikaris a demanar temps mort (9-2). Els gironins estaven molt erràtics, generant poques situacions clares de llançament i fallant les que tenien, com un triple de Juani Marcos que gairebé no tocava ni ferro. Durham, que després es retiraria tocat, trencava la dinàmica des del 6,75, i una acció individual posterior d’Iroegbu reduia la diferència a només tres punts al final del primer quart (16-13).

El conjunt gironí arancava el segon període amb més solidesa però el timó del matx seguia sent pels manresans, que jugaven amb un cinc especialment jove. Aquesta circumstància no la podien aprofitar els de Katsikaris, massa desafinats en el llançament, fins i tot un Susinskas que veia com li sortia de dins un tir franc. Ara sí, Marcos no perdonava un llançament obert, però els de Diego Ocampo també es posaven les piles i amb dos triples de Reyes i Dani Pérez obrien la primera diferència important del matx (34-23). Després, era Alston qui eixamplava una mica més la diferència, però una gran reacció gironina fent un pas endavant en defensa i amb un Iroegbu i Marcos que posaven l’equip a l’esquena permetia arribar al descans només sis punts per sota (42-36).

L’inici de segona part era novament favorable als bagencs, que es feien forts a partir de la defensa, mentre que el Bàsquet Girona s’encallava en el tir exterior amb escàs encert i li costava trobar fluidesa en atac. Només Marcos, amb la seva capacitat d’esmunyir-se entre la defensa, ho aconseguia, però el parcial ja era de 12 a 4 pels manresans i Katsikaris es veia obligat a aturar el matx (54-40). Els joves del BAXI Manresa estaven portant el timó del partit i els gironins, amb poc criteri i depenent massa de les individualitats, eren incapaços de canviar el ritme (61-43). A més, els de Diego Ocampo tenien més desig i a base de petits detalls com la lluita en un servei de banda opel rebot deixaven el partit ja pràcticament sentenciat a falta de l’últim quart (72-51).

Era el moment ideal per centrar-se en millorar més que no pas en el marcador, però davant l’energia manresana els de Katsikaris es van quedar totalment bloquejats i sense idees. No sortia res,ni tan sols els tirs lliures sense oposició. Tocarà repassar automatismes perquè el talent individual, que hi és, s’optimitzi i en tregui profit l’equip. Veurem si es pot fer a la gira xinesa, encara que no sembla l’escenari més idoni.