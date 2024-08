Dani Olmo canvia el destí del Barça a Vallecas

Derrota de Koeman, empat i derrota de Xavi i victòria amb Flick. El nou entrenador va descobrir les peculiaritats de Vallecas com a estadi, sense comparació possible amb cap de la Bundesliga, i malgrat els precedents que avançaven les dificultats que trobaria el seu equip, va patir igual que els seus predecessors. No va saber mentalitzar la plantilla abans de començar per afrontar una de les cites més especials. Però ell sí que es va poder anotar el triomf perquè va disposar d’un fitxatge que debutava i que va sortir com un bisó després de dos partits a la grada.

La prova es va obtenir quan es va repetir el procediment a la segona meitat. Aleshores el Barça va sortir a atropellar el Rayo, ferit en el marcador, ferit en l’orgull pel rival i ferit en l’amor propi pel que va haver de dir Flick al vestidor, i va equilibrar aviat el desavantatge, amb temps suficient (i mèrits) per remuntar el resultat. Dani Olmo va canviar el destí del Barça amb una irrupció espectacular al camp, transformant una derrota indiscutible en una victòria brillant i assegurant en el liderat en solitari.

Unai va avançar els locals en una primera part en la qual el Barça no va comparèixer, però a la represa el Rayo va perdre força i els visitants van aconseguir la victòria gràcies a Pedri i Olmo, tot i que van merèixer obtenir un resultat més ampli.