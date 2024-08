Marc Bernal es trenca el genoll i diu adeu la temporada

Va passar. Marc Bernal es va trencar el genoll esquerre a Vallecas i diu adeu a un curs que acaba de començar. De sobte, el prometedor camí d’un jove, de 17 anys, que havia tombat la porta del primer equip amb una autoritat futbolística indiscutible es deté de forma dràstica, sacsejant al Barça, col·locat en una situació límit. Trencat el genoll haurà de ser intervingut en els pròxims dies. I la lesió és més greu del que semblava a Vallecas: ruptura del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i una lesió associada al menisc extern.

Va voler fitxar durant l’estiu un mig centre, però l’aparició de Bernal va canviar el paisatge per a bé. Ara la seva lesió resulta devastadora per a Flick i delicada per a Deco perquè el mercat acaba demà a les 23:50 hores.