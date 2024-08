El món nou per descobrir del Bàsquet Girona a la Xina

L'estada que farà el Bàsquet Girona a la Xina permetrà fer un salt a escala empresarial. El club presidit per Marc Gasol aprofitarà el viatge per explorar futurs vincles amb diferents sectors i per obrir vies de negoci. El creixement de l'entitat, que compleix el seu desè aniversari, és una realitat: a Catalunya, les arrels són fortes, amb un projecte clar i consolidat que cada dia va a més. A escala estatal, pel que fa al vessant esportiu, afronta la seva tercera temporada consecutiva a l'ACB; on sempre ha anat millorant les prestacions anteriors. Ara toca ampliar horitzons i treballar noves relacions que aportin coneixement, prestigi i potencial a la marca Bàsquet Girona més enllà dels territoris ja coneguts.

Una delegació important de l'entitat viatjarà demà cap a Hangzhou, on s'estarà fins al 3 de setembre. En aquest període de temps, els homes de Fotis Katsikaris s'enfrontaran al Zhejiang Guangsha Lions, el dissabte a les 13.30 hores (catalana); i el dilluns al Barça, a les 13 hores (catalana). A l'agenda dels que manen, però, el més importat no és el que passarà a la pista, sinó els compromisos i les reunions pactades per veure en directe les fórmules que es fan servir en casos concrets, i temptejar les possibilitats de generar algunes aliances.

En l'aspecte econòmic, el Bàsquet Girona no ha donat detalls de l'impacte a curt termini que tindrà aquesta innovadora i sorprenent gira d'estiu. Però n'hi ha, esclar. Segons va publicar Sport, del mateix grup editorial, el Barça ingressarà prop d'un milió d'euros per l'estada. Evidentment, ni de bon tros és la mateixa xifra que ingressarà l'entitat gironina, però Diari de Girona ha pogut saber que el Bàsquet Girona també cobrarà una quantitat amb la qual no es comptava no fa gaire i que serà molt benvinguda.

La qüestió principal, però, és sembrar una llavor per al futur, que podria tenir conseqüències força positives. L'aparador és excepcional i compensa totes les dificultats que el viatge ocasiona, com el jet-lag, les poques hores d'entrenament pràctic dels jugadors, i el fet d'aturar la pretemporada pràcticament en sec quan això acaba de començar. Josep Cubells, responsable de la secció de bàsquet del Barça, va assegurar que les consultes efectuades els asseguraven unes audiències durant els partits de milions de persones. I aquí, el Bàsquet Girona somriu. Perquè necessita, vol i s'esforça per donar-se a conèixer. La resta, sigui el que sigui, ja vindrà més endavant.

Primer amistós

El Bàsquet Girona s'estrena aquesta tarda (20 hores) contra el Baxi Manresa a Sant Julià de Vilatorta. «Ens servirà per canviar la rutina i entrar en una dinàmica de partits que ens permetin veure el que estem treballant. Estarà molt condicionat per l'aspecte físic», resumeix el tècnic Katsikaris.

