Paula Badosa passa per primera vegada a la tercera ronda de l'Obert dels Estats Units

l termòmetre s'ha disparat i la humitat ha asfixiat Nova York aquest dimecres, però res ha espatllat el dia a Paula Badosa. Amb una victòria 6-3 i 7-5 davant l'estatunidenca Taylor Townsend, la catalana s'ha assegurat per primera vegada en la seva carrera la presència a la tercera ronda de l'Obert dels Estats Units. L'estiu brillant que està signant, amb títol a Washington i semifinals a Cincinatti, s'allarga.

“Finalment”, deia exultant Badosa a la pista després d'un partit d'una hora i 40 minuts on havia mostrat la mateixa solidesa i contundència que ja va exposar el dilluns per guanyar a la suïssa Viktorija Golubic per 6-0 i 6-3. Haurà de tornar a exhibir-se el divendres davant la romanesa Elena-Gabriela Ruse, com ella de 26 anys però 122 del món i que s'assegurava el seu partit desfent-se 6-4 i 7-5 de l'última campiona de Wimbledon, Barbora Krejcikova.

Un pas personal

La catalana nascuda a Nova York reconeixia a la pista que la celebració pot semblar excessiva quan es tracta “només” d'una tercera ronda, però per a ella el pas és personal i important. L'ajuda a treure's l'espina d'aquests comiats sempre massa matiners a Flushing Meadows, on va debutar el 2019 i d'on l'any passat va haver d'absentar-se pels problemes a l'esquena.

La vèrtebra que els hi provoca representa un problema crònic però Badosa està aprenent a viure, i a jugar, amb això, inclinant la balança a favor seu amb confiança. I va poder superar còmodament la prova en el partit contra Townsend, que tenia el suport del públic de la pista Louis Armstrong com a local.

Dobles mixtos amb Tsitsipas

Després de la victòria collida en la seva tercera bola de partit, en les declaracions a la pista, Badosa va confirmar que hi haurà més dosi d'ella a Flushing Meadows i jugarà amb la seva parella, Stefanos Tsitsipas, en dobles mixtos. “El somni es torna realitat”, va declarar, assenyalant al grec com “un campió” que està travessant “moments durs”.