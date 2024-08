La segona equipació del Bàsquet Girona plasma el compromís amb la sostenibilitat

El Bàsquet Girona referma el seu compromís amb la sostenibilitat amb el llançament de la nova marca BeGreat, en la qual està inspirada la segona equipació de l'equip per aquesta temporada 2024-2025.

La samarreta està inspirada en els paisatges naturals de la Costa Brava, amb una paleta de colors que evoca la seva essència. El color beix dominant representa la sorra de les platges, mentre que els detalls en grisos i marrons aportenun toc d’autenticitat i dinamisme. Aquests colors no només són estètics, sinó que simbolitzen els valors de sostenibilitat que promou BeGreat.

El coll i els pantalons, de color marró, han estat dissenyats per trencar la uniformitat i, al mateix temps, reforçar el missatge de compromís amb els materials orgànics. La samarreta està confeccionada amb un 70% de material reciclat.

Stefi Batlle, CEO del Bàsquet Girona, ha subratllat la importància d’aquest nou pas: “BeGreat és molt més que una marca, és el reflex del nostre compromís amb el territori i amb la sostenibilitat". A més, ha afegit que “el disseny de la nova equipació no és només un homenatge a la nostra terra, sinó també una declaració dels nostres valors.”

BeGreat no és només una marca, sinó un moviment que busca implicar jugadors, aficionats i tota la comunitat en la construcció d’un futur més responsable. Des del seu naixement, enguany fa 10 anys, el Bàsquet Girona ha tingut una visió que va més enllà de l’esport, centrant-se en el benestar de la comunitat i el respecte pel medi ambient. Aquesta filosofia s’ha traduït en diverses accions concretes, com la comercialització de productes orgànics a la botiga del club, la implementació d’una política de paper zero, i la realització de tallers sostenibles i recollides de residus al territori.

Amb BeGreat, el Bàsquet Girona reafirma la seva voluntat de liderar el canvi cap a un esport més responsable i de continuar desenvolupant iniciatives que tinguin un impacte positiu en la comunitat i en el medi ambient.