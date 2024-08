Fjellerup es lesiona en un dit i no viatja a la gira xinesa amb el Bàsquet Girona

L'escorta del Bàsquet Girona, Maxi Fjellerup, va patir una lesió en el tercer dit de la mà dreta en el partit de pretemporada contra el BAXI Manresa disputat ahir dimecres i no estarà disponible per Fotis Katsikaris per a la gira xinesa. De fet, l'argentí no va estar en pista ni dos minuts. El jugador es quedarà a Girona i el club ha comunicat que l'evolució en el dia a dia marcarà el procés de recuperació.

El Bàsquet Girona viatja avui dijous a la ciutat xinesa de Hangzou, on hi farà un petit stage amb dos partits. El primer serà dissabte davant el mateix Hangzou, a 2/4 de 2 del migdia, i el segon serà dilluns davvant el Barça a la 1 del migdia, tots dos a hora catalana.