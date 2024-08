Badosa remunta i guanya un partit d'infart al US Open

La begurenca Paula Badosa ha allargat aquest divendres el seu fantàstic estiu en pista dura i s'ha classificat pels vuitens de final de l’Open dels Estats Units amb remuntada i molt de patiment davant la romanesa Elena-Gabriela Ruse (4-6, 6-1 y 7-6(8).

La tenista baix-empordanesa nascuda a Nova York, que va haver de salvar una bola de partit per a Ruse a l’últim set, mai havia superat la segona ronda de l’Open dels EUA i ara aspira a igualar el seu millor resultat en un gran slam: els quarts de final de Roland Garros el 2021.

Badosa, número 29 del món, va patir més del previst per tombar la resistència de Ruse, que ocupa la posició 122 del rànquing de la WTA i que arribava de les rondes prèvies

El primer set va ser favorable a una Ruse que s’imposava per 6 a 4, mentre que en el segon la begurenca va protagonitzar una gran reacció i va equilibrar el matx amb un clar 1 a 6. Tot es decidiria en el tercer i definitiu set, en què les dues tenistes resistien amb el seu servei fins que amb 6 a 5 per la romanesa, Badosa va haver de salvar una pilota de partit per forçar el «tie-break». En el desempat, a 10 punts, la baix-empordanesa va fer valer un 0 a 4 inicial i sempre va dominar malgrat els intents de Rune per remuntar.