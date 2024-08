El Bàsquet Girona s'encomana a la gira xinesa per fer pinya

El primer partit de pretemporada del Bàsquet Girona no va sortir com l’equip hauria volgut. El tècnic dels gironins, Fotis Katsikaris, va reconèixer després d’encaixar un dur correctiu davant el BAXI Manresa (100-68) que «no hem tingut l’energia que havíem de tenir". En la mateixa línia, Juani Marcos, un dels pocs que es va salvar a nivell individual, va subratllar que «necessitàvem energia i esforç iés el que més ens ha faltat».

El cop és dur però tan sols era el primer partit de preparació i la consigna és que tampoc cal fer-se mala sang. «És un cop de realitat, però ja ha passat. Ara ens queden set partits mes de pretemporada. Lo bo és que hagi passat ara al principi que tenim temps per remuntar. Hem de treballar per aixecar això», assenyalava Marcos. Per la seva banda, el preparador grec apuntava que «hi bastant temps per millorar, veure les nostres virtuts i tapar les debilitats».

La pròxima parada de la pretemporada és la gira xinesa, en la qual l’equip ja està immers després de viatjar ahir, i a l’espera de debutar demà al migdia davant el Hangzou (13:30), un partit que en principi no es podrà seguir en directe des de Catalunya. D’entrada, l’estada a terres asiàtiques és fa més per raons econòmiques i de màrqueting, que no pas esportives, tot i que a ningú se li escapa que pot ser una oportunitat única pel creixement del club. Aquest esdeveniment permetrà «augmentar la seva visibilitat fora de les fronteres europees i establir vincles amb nous aficionats i comunitats a l’Àsia», sosté l’entitat.

Més enllà d’això, la gira pot contribuir a l’enfortiment de l’equip com a grup a nivell de convivència. En aquest sentit, Katsikaris va recordar que «estarem junts aquests dies, farem equip». El grec, en canvi, ja té més dubtes sobre els beneficis a nivell esportiu. «Hi ha una incertesa en com sortiran els partits», va declarar. De tota manera, l’entrenador del Bàsquet Girona espera una reacció de caràcter dels seus jugadors després de la contundent derrota de dimecres. La primera oportunitat serà demà, però pel caràcter d’aquesta gira segurament caldrà esperar fins al partit dels 100 anys a Fontajau, el proper diumenge 8 de setembre, per extreure conclusions més fefaents.

En tot cas, si alguna cosa tindrà l’staff tècnic gironí és temps, perquè encara queda un mes pel debut a l’ACB a la complicada pista de l’Unicaja, i es poden arribar a jugar set partits de preparació més, comptant els de Xina i si s’arriba a la Final de la Lliga Catalana. De fet, el Bàsquet Girona, amb un total de set compromisos, serà un dels equips que arribarà amb més rodatge -com a mínim a nivell de partits-a l’inici de la competició.

Fjellerup es lesiona en un dit

A part de la derrota, l’altra nota negativa del partit de Sant Julià de Vilatorta va ser la lesió en el tercer dit de la mà dreta de Maxi Fjellerup. L’argentí es queda a Girona fent treball de recuperació. També va tenir alguna molèstia Aljami Durham, però l’americà sí que ha viatjat amb la resta del grup a Hangzou.