El Bàsquet Girona guanya el Zhejiang i agafa minuts de rodatge (51-75)

Primera victòria de la pretemporada pel Bàsquet Girona davant el Zhejiang Guangsha xinès en el marc de la gira per el país asiàtic (51-75). Els de Katsikaris han reaccionat a un mal primer quart favorable pel conjunt local (19-18) i no han tingut problemes per imposar la seva superioritat en els 30 minuts restants, gràcies sobretot a un excel·lent percentatge des de la línia exterior (13/27).

A més, el matx ha servit perquè jugadors que no van estar afortunats en el partit davant el BAXI Manresa fessin un pas endavant i demostressin la seva vàlua. Els millors han sigut Susinskas i Durham amb 18 punts cada un, ben secundts per Sibande (12 punts) i Pons (10 punts), totalment desapareguts en el matx de Sant Julià de Vilatorta. Qui no ha jugat és Ike Iroegbu, baixa d’última hora per una afecció vírica, segons ha comunicat el club aquest matí.

El segon i últim rival pels gironins en la gira xinesa serà d'una entitat totalment diferent: el nou Barça de Joan Peñarroya, el proper dilluns a la 1 del migdia en hora catalana.