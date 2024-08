"Em fa vergonya que diguin, mira, aquest ha jugat al Barça"

Oficialment, no ha anunciat que es retira?

No, però el club va anunciar que no continuava i la decisió és la de no seguir jugant a futbol, bàsicament per temes físics. Tinc un problema al maluc que no em permet estar al 100%.

Quan va prendre la decisió de penjar les botes? Era una cosa que ja havia mig pensat?

A finals de la temporada anterior ja tenia problemes físics a nivell de maluc. Vaig fer un any més per si millorava, però no va ser possible i va ser una decisió madurada al llarg de tot l’any.

Retirar-se al Bosc de Tosca, a casa, era l’objectiu?

No m’ho havia plantejat així, perquè el meu club de tota la vida és l’Escola de Futbol Garrotxa. Però sí que tenia molt bones referències del Bosc de Tosca. És un club exemplar, familiar, que aposta molt per la base i crec que era un lloc bastant adient per acabar.

Com es motiva un jugador de Segona Catalana després d’haver jugat a Primera?

Es motiva perquè li agrada molt el futbol i perquè al Bosc de Tosca hi havia gent que coneixia com Fran Dorca, Luis Santos o Josep Vila. Són gent que li agrada molt el futbol i que té una manera molt definida de jugar-hi bé, com a mi m’agrada. Un cop vaig decidir tornar a casa i no anar amunt i avall amb el cotxe, tenia molt clar que era el club on volia jugar.

Vostè ha passat per diversos equips del futbol català. A part del Bosc de Tosca, quina etapa destacaria?

Vull fer menció especial a la Garrotxa, que és el meu primer club i una escola de futbol on m’he educat, també com a persona, amb uns valors que et dóna el futbol però que són extrapolables a la vida professional i personal. Després el Bosc de Tosca pel què he comentat i perquè m’han tractat molt bé. Podria parlar de tots els clubs per on he passat, perquè sóc dels que pensa que també aprens en els llocs on les coses no han anat tant bé. Al Girona amb el Raúl Agné va ser l’any que menys vaig jugar però va ser un xoc de realitat després del Barça, que és on m’he format, el club dels meus somnis i on sempre he desitjat jugar.

Ha notat alguna mena de repercussió per haver jugat al Barça?

Jo sóc una persona discreta i humil, i em fa com vergonya a vegades que diguin: ostres, aquest ha jugat al Barça. Sí, he jugat al Barça però ara estava a Segona Catalana jugant gairebé en un camp de terra per dir-ho d’alguna manera. Sí que un jugador que ha estat al Barça té guanyada una certa jerarquia allà on va, que s’ha de guanyar al camp i jo crec que ho he aconseguit. Però no sóc una persona que hagi presumit de jugar al Barça i a Primera Divisió. Sempre he considerat que el futbol és un joc i que s’ha de gaudir cada moment, sigui al Barça o al Bosc de Tosca.

Què creu que li va faltar per seguir creixent dins del Barça?

Si algú ho sap també m’agradaria saber-ho. Potser constància, i tot i que no crec en la sort a vegades és estar en el lloc adequat en el moment adequat. I al final poder-se consoldar en un club com el Barça no està a l’abast de tothom. Molts pocs ho aconsegueixen, i més en aquell moment àlgid pel Barça en què costava més apostar pel planter.

L’any següent arriba al Girona i aconseguiu l’ascens però tampoc es pot consolidar. Què va passar?

Arribo a un equip de gent contrastada com Jordi Dot, Santi Asensio o Albert Dorca. T’has de guanyar les garrofes amb aquesta gent i tu arribes allà com a molt guapo i et xoques amb la realitat i amb una manera de jugar diferent. Per+o vaig aprendre a competir i un altre tipus de futbol. No va ser un bon any a nivell personal però es va assolir un ascens i és normal que no continués.

Quan juga en diferents equips del futbol va tenir ofertes per tornar a categories superiors?

Vaig tenir bons anys anys al Figueres i el Manlleu en què vem fer play-off, i podien haver-hi coses per tornar-me a reenganxar però no va acabar de sortir bé. I també valorava estar en un club on se’m tractés bé.

Creu que és un bon moment pel futbol català? El Nàstic i el Barça B no han pogut pujar a Segona i el Sabadell ha baixat a Segona Federació.

És una de les comunitats amb més fitxes federatives. Jo no diria que és un mal moment sinó que també influeixen altres factors. Quan arribes en un play-off al Nàstic li toca un històric com el Màlaga que ha estat moltrs anys a Primera Divisió. Al Barça es va trobar durant la lliga a un Deportivo que a nivell de recursos està molt per sobre. Cada vegada hi ha més equips que proposen més que no destrueixen i hi ha més qualitat. Potser la forma de distribució dels recursos entre els territoris no és el més equitatiu.

