Un tràmit que pot ser útil per agafar confiança

El Bàsquet Girona afronta aquest migdia a hora catalana (13.30 h.) el primer dels compromisos de la gira xinesa davant el desconegut Zhejiang Lions. El partit, que no es podrà seguir en directe des de Catalunya, no servirà per mesurar el punt en què es troba l’equip després de la clara derrota davant el BAXI Manresa, però sí que pot ajudar a la cohesió del grup i a guanyar confiança.

De fet, tot i el cop dur que va suposar l’ensopegada de dimecres, el bon ambient i la il·lusió sembla que continua predominant en la plantilla, a jutjar per les imatges que el club ha difós per xarxes socials del viatge i de l’arribada a la ciutat xinesa. De fet, més enllà dels interessos econòmics i empresarials, un dels objectius de la gira és que els jugadors facin pinya i que s’estableixi un vincle de familiaritat entre ells.

Comptant el viatge de dijous, passaran gairebé una setmana junts, una casuística que no es tornarà a donar en tota la temporada. Després de jugar dilluns contra el Barça, l’equip sortirà de Hangzhou dimarts i es preveu que arribi a Girona el dimecres al migdia.

Poques coses se saben d’un Zhejiang Lions que a priori és molt inferior al conjunt gironí. Compta amb una plantilla formada bàsicament per jugadors del seu país sense experiència en competicions internacionals. Al cos tècnic, destaca la presència del grec Alexis Falekas, amb una àmplia trajectòria com a jugador al seu país i que també ha sigut tècnic ajudant de l’AEK Athens. El tècnic del Bàsquet Girona, Fotis Katsikaris, va reconèixer que «no tenim scouting del rival», però confia amb que els seus jugadors facin un pas endavant en energia, velocitat i que estiguin més alliberat.