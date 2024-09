Un gol de Joselu amarga el retorn de l'Olot a la Segona Federació

Després d’aconseguir l’ascens de categoria la temporada passada, l'Olot ha arrencat el curs 2024-25 a Paterna contra el València Mestalla amb una derrota per la mínima després d’un matx amb ocasions per a tots dos conjunts. A la primera meitat, els de Pedro Dólera s'han apropat a la porteria rival en diverses ocasions però ni Marc Mas ni Salvans han estat encertats. Ballesté ha hagut d’intervenir només en una ocasió, allunyant amb els punys un xut des de fora l’àrea. A la represa, el València Mestalla no ha trigat en introduir canvis. Ayala ha estat a punt de connectar una centrada de Pedro amb una rematada de planxa, però l’intent ha sortit infructuós. El cronòmetre avançava, i amb el pas dels minuts el filial valencià s'ha estirat. El davanter Cerdà ha fet intervenir de nou Ballesté a l’equador de la segona meitat, però el xut, tou, no ha suposat dificultat per al porter olotí. Sí que ha aconseguit perforar la porteria visitant Joselu al minut 79, obrint la llauna amb l’1-0 que acabaria sent definitiu.