La UEFA redueix i marca el preu de les entrades per a l'afició visitant

La UEFA ha acordat la reducció en el preu màxim de les entrades que els clubs locals poden cobrar als seguidors visitants en les seves tres competicions masculines de clubs, la Lliga de Campions, la Lliga Europa i la Lliga Conferència.

Segons un comunicat de l'organisme continental, és "una decisió que subratlla el compromís de la UEFA per fer el futbol europeu més accessible i assequible per a tots els aficionats" i que ha estat "recolzada pel Comitè de Competicions de Clubs de la UEFA".

"Destaca el paper crucial que juguen els aficionats en la creació de l'emocionant ambient que defineix la UEFA Champions League, la UEFA Europa League i la UEFA Conference League, i reconeix l'apassionat suport que els aficionats proporcionen als seus equips durant els crucials partits fora de casa. En fer que els partits a domicili siguin més accessibles per als aficionats, la UEFA pretén preservar aquest aspecte únic de la cultura del futbol europeu", abunda.

A partir d'aquesta temporada, el preu màxim de les entrades per als aficionats visitants serà de 60 euros a la Champions, 40 a la Lliga Europa i 20 a la Lliga Conferència. Aquests preus es reduiran la següent campanya 2025/26, a 50, 35 i 20.

Consulta

La UEFA afegeix que aquesta decisió arriba després d'una "àmplia consulta amb l'Associació Europea de Clubs (ECA) i Football Supporters Europe (FSE), i forma part d'un treball col·lectiu més ampli per millorar l'experiència dels aficionats a les competicions europees de futbol i reflecteix un compromís compartit entre la UEFA i les parts interessades per posar als aficionats sempre en primer lloc".

L'eslovè Aleksander Ceferin, president de la UEFA, subratlla que aquest acord "suposa un altre pas clau per reafirmar el compromís" de l'organisme de millorar l'experiència de tots els aficionats el dia de partit" i que amb aquesta mena de polítiques més favorables als seguidors continuen amb la seva "missió de mantenir el futbol com un esport inclusiu en el qual es valori i reconegui als seguidors que viatgen per tota Europa per seguir els seus equips".

Nasser Al-Khelaifi, president de l'ECA, va indicar que la reducció del preu màxim de les localitats per als seguidors visitants "és un senyal important de tots els clubs" membres de l'organisme que encapçala per "contribuir activament a millorar l'experiència general dels partits per als aficionats".

Ronan Evain, director executiu de FSE, va comentar, així mateix, que és "un reconeixement més de la importància que tenen els aficionats visitants en l'ambient dels partits dels clubs europeus" i que "il·lustra un altre assoliment positiu en el treball conjunt" amb la UEFA i els clubs.