L’Escala, Peralada i Girona B comencen el compte enrere

De mica en mica, es reactiva el calendari de competicions a les comarques gironines. Deixant de banda el Girona, que menja a part i ja fa quinze dies ben bons que s’hi ha posat seriosament, l’Olot va estrenar diumenge passat la temporada regular amb una derrota per la mínima al camp del València-Mestalla (1-0) en l’esperat retorn a Segona RFEF i aquest cap de setmana ho faran els tres equips gironins de Tercera RFEF. Enguany, a la cinquena categoria del futbol espanyol hi ha el Peralada, el Girona B i l’Escala després que els garrotxins culminessin l’exercici 2023-24 amb l’ascens. Tots ells competiran al grup 5, que correspon al català amb els nouvinguts Manresa i Cerdanyola -que van baixar- i Atlètic Lleida, Sabadell B i Europa B -que van pujar-.

La primera jornada arriba amb un plat fort, el primer derbi gironí entre el Peralada i el Girona B que es disputarà diumenge al Municipal de Peralada (18:00 hores). Per la seva part, l’Escala debutarà abans amb la visita del Reus al Nou Miramar (12:00 hores).

Objectius comuns

La temporada de Tercera RFEF arrenca amb objectius comuns i novetats per a tots els gironins. Com és normal, aconseguir la permanència el més aviat possible serà el principal repte i, a continuació, ningú descarta somiar. Alguns, amb més obligacions que d’altres.

D’una banda, l’Escala comença pràcticament de zero després de ser la gran revelació del curs passat. La marxa d’Aday Benítez, que finalment farà d’entrenador en pràctiques a l’Europa amb Alberto González de primer perquè no té la titulació que requereix la RFEF, va provocar una esbombada a la plantilla accentuada pels canvis a la junta i a la direcció esportiva.

El nou equip de Raúl Paje intentarà tenir estabilitat a la categoria en el segon any dels escalencs a Tercera RFEF, seguint el precedent del setè lloc aconseguit el curs passat.

De l’altra, el Girona B s’ha quedat sense marge i, amb la necessitat imperial de tenir un filial que s’adeqüi a la realitat del primer equip, que jugarà a la Champions, el club de Montilivi ho ha apostat tot a l’ascens. Amb els germans Quique i Óscar Álvarez a la banqueta, els gironins han de millorar notablement el seu paper a la categoria i aconseguir l’ascens a Segona RFEF d’una vegada per totes.

Finalment, el Peralada és l’equip que menys canvis ha patit. Àlex Marsal afrontarà la seva tercera temporada a la banqueta del conjunt verd-i-blanc, la segona com a primer entrenador, amb la il·lusió de tornar a fer somiar els peraladencs amb una promoció. Els xampanyers no es marquen límits.