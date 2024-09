L'atleta ripollesa Fiona Pinar disputarà la final dels 200 metres dels Jocs Paralímpics

Fiona Pinar, atleta de Ripoll de la categoria T64 dels Jocs Paralímpics de París, s'ha classificat per la final dels 200 metres, que se celebrarà aquest dimarts a la tarda (19.53 h.).

Fionar ha obtingut el bitllet per la final després de quedar segona de la seva sèrie amb un temps de 27:42. El primer lloc ha sigut per l'holandesa Marlene van Gansewinkel, que va fer un registre de 26:36. Així doncs, la ripollesa lluitarà per una medalla entre les vuit atletes que s'han classificat per a la cita.