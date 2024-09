L'Uni jugarà un partit més de pretemporada contra el Castelló

L’Spar Girona continua preparant-se per a la nova temporada i ha afegit un nou partit al seu calendari de pretemporada. El proper 11 de setembre, a les 12:45 h, l’equip gironí s’enfrontarà al NBF Castelló, conjunt de la LF Challenge, al Palau d’Esports i Congressos de Platja d’Aro. Aquest amistós suposarà una nova oportunitat per veure en acció l’equip abans de l’inici de la LF Endesa.

Amb aquest enfrontament, les gironines es garanteixen un mínim de cinc partits de preparació, que podrien ser sis en cas de superar les semifinals de la Lliga Catalana Femenina contra el Club Joventut Badalona.

“Estem encantats d’acollir un partit de bàsquet en l’àmbit professional. Des de Platja d’Aro busquem donar a conèixer un esport de qualitat esportiva i mediàtica, i en l’àmbit provincial no hi ha millor referent com l’Uni Girona”, ha comentat Marc Medina, regidor d’Esports de l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró. El partit serà d’accés gratuït fins a completar l’aforament del pavelló.

Amb aquest partit de pretemporada es confirma la llarga tradició del municipi com a seu per a la preparació d’equips de bàsquet de primer nivell a les seves instal·lacions. El punt àlgid en aquesta trajectòria va ser la tardor de 2015 acollint la selecció nacional femenina absoluta dels Estats Units en els seu camí de preparació per aconseguir l’or als Jocs Olímpics de Rio de 2016. A banda, també han escollit aquesta localitat costanera una llarga llista d'equips de l'ACB com ara el Barça, el Manresa i el Joventut i conjunts del panorama europeu com el Zenit Sant Petersburg, l'Alba Berlín o l'Ekateringburg.