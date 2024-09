La ripollesa Fiona Pinar, setena en la final dels 200 metres dels Jocs Paralímpics

L'atleta Fiona Pinar, que ha debutat en uns Jocs Paralímpics, ha acabat setena la final dels 200 metres en la categoria T-64. Amb un temps de 27:87, Pinar no ha pogut lluitar per les medalles però ha completat una actuació notable en la seva primera cita olímpica. Al matí, en les sèries, ha obtingut el bitllet per la final amb una marca lleugerament millor, de 27:42.

La prova va estar dominada per dues atletes holandeses, Kimberly Alkemade i Marlene van Gansewinkel, medalla d'or i de plata respectivament. El bronze va ser per l'alemanya Irmgard Bensusan.