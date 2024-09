I de sobte, Paula Badosa reneix "a casa" quan pocs ho esperaven: "Vaig pensar a retirar-me i ara torno a ser de les millors"

Als crits de Paula Badosa després d'acabar cadascun dels seus partits hi ha més alliberament que felicitat. Balla, es diverteix i interactua amb el públic la tenista gironina després de les seves victòries, que donen bona fe del renéixer tenístic d'algú que no fa tant va aconseguir el número dos del món. Però sobretot, mostra la ràbia d'algú que sent, per fi, que està recuperant el lloc que li pertany després d'haver passat per un procés tortuós en el qual, després de fregar el cim, va veure com tot el que podia anar malament ha anat pitjor. Sobretot des que l'any passat al Fòrum Itàlic de Roma la seva vèrtebra L-4 va dir prou, fracturant-se per estrès i torturant-la des de llavors, descavalcant-la fora del top-100 (va arribar a caure fins al lloc 140). Fins que va tornar als Estats Units. Als seus Estats Units.

L'ex número dos es va ficar, tres anys després d'aconseguir-ho a Roland Garros, entre les vuit millors d'un Grand Slam després de guanyar a Fayan Wang i jugarà per primera vegada en la seva vida en la imponent pista central Arthur Ashe per plantar-se a les semifinals, el que seria el millor resultat de la seva vida en un 'major'. Ho farà contra l'estatunidenca i local Emma Navarro, que va enderrocar a la vigent campiona Coco Gauff i de ben segur trepitjarà la pista convertida en heroïna local. Encara que això no serà problema per a Paula, que a pesar que llueix la bandera espanyola també sent els Estats Units com la seva "casa".

"Jugant aquí em sento segura. Sempre m'animeu i em doneu molta força. És el lloc on més m'agrada jugar", ha reconegut la tenista de Begur, nascuda fa 26 anys precisament a Nova York. Una dada que coneix la graderia de Flushing Meadows, que la rep com una del les seves. Com ho porta fent els Estats Units des de l'estiu, coincidint amb el seu nou florir tenístic. Després de renunciar als Jocs Olímpics, va conquistar a Washington el seu primer títol des de 2022 i va aconseguir les semifinals de Cincinnati. Era una bestreta del que es venia, els senyals que Badosa estava de tornada, com s'està confirmant en el quart Grand Slam de l'any.

Única espanyola en lliça

Amb Carlos Alcaraz fora de combat, Badosa emergeix com a única supervivent espanyola en tots dos quadres del US Open. I es veu en la batalla, llista per mirar a la cara a qualsevol. Però no oblida, encara no, la qual cosa ha passat en els últims temps. "No vull plorar perquè l'any passat em vaig haver de retirar aquí, no vaig poder jugar aquest torneig i va ser molt dur. Estar de tornada aquí un any després amb el meu millor resultat en un Grand Slam és un somni fet realitat", va assenyalar després de passar per sobre de la xinesa Wang per 6-1 i 6-2 i plantar-se en els quarts de final del US Open.

Va viatjar fins a Nova York, però es va ressentir dels problemes d'abans del debut, i ja no va tornar en la resta de la temporada. "Fa uns mesos pensava a retirar-me, a deixar el tenis. Vaig deixar de creure en mi mateixa, no responia davant la lesió que tenia... Així que tornar a ser una de les millors jugadores del món és un somni fet realitat", va incidir, remarcant que aquesta dinàmica es va estendre, entre injecció i injecció de cortisona, fins al Mútua Madrid Open d'enguany, on va arribar amb un balanç de vuit derrotes per només sis victòries i on va tocar fons, caient en primera ronda davant Jessica Bouzas.

"Aquí vaig fer un punt d'inflexió. Vaig estar molt malament, però intentant buscar solucions en tema mèdic, físic, psicòleg crec que tothom al meu voltant va pensar 's'ha tornat boja'. Trencar amb tot m'ajudarà, començar des de zero, estic fora del 100 i ara cada partit serà una batalla. Confiava en mi, però només tenia por a la meva esquena", assegura una Badosa va tornar "al que tenia el 2021, que eren els meus preparadors físics David i Dani".

Ja en el top-20

Des de llavors, tot carbura. Ja està virtualment entre les 20 millors del món, de nou. I torna a gaudir al seu estil. Aquest que la porta a dominar en la pista, pilotada a dalt pilotada a baix, tots verinosos i nocius. Al cap i a l'últim, portant la iniciativa dels punts. Així, els partits estan en la seva raqueta i només així, manant, se sent a gust. Així, i amb un sol objectiu, com ella mateixa remarca.

"Amb tots els meus respectes, el tenis no té sentit si no estic en el cim", deixa clar. “Vull jugar en grans escenaris, les últimes rondes de cada torneig, ser una de les millors jugadores del món; és quan de debò em sento motivada i emocionada; si no, per a mi estar en el rànquing en el qual estava fa dos mesos, no tenia cap sentit. Em costa molt mentalment estar en aquesta posició. El que em fa feliç cada dia és estar on estic ara mateix”.

I incideix, ambiciosa. "Sempre vaig saber que si la meva esquena responia bé, tenia el talent per tornar al cim. Només necessitava que la meva part física respongués, perquè la ment i el tenis eren aquí. Tenia fe en mi mateixa. Encara em queden passets per donar, però crec que vaig pel camí correcte". Pròxima parada, aquest dimarts, enfront de Navarro, per arribar on mai va arribar.