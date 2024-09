Vista posada en el primer amistós de pretemporada

Després de les protocol·làries revisions mèdiques i de les primeres sessions d’entrenament que han servit per començar a acoblar les noves peces d’una plantilla molt renovada, l’Spar Girona va arrancar ahir la segona setmana d’entrenaments centrat en el test d’aquest dissabte contra el BLMA francès (19.00 h.).

La pretemporada de les de Roberto Íñiguez serà relativament reduïda en volum de partits, ja que només tindran quatre compromisos, però per altra banda disposaran de més temps per preparar automatismes i ultimar la posada a punt pel debut a la Lliga el proper 5 d’octubre contra el Cadí La Seu. Previsiblement, no tot el grup arribarà en el mateix punt a aquest primer duel oficial, perquè algunes jugadores encara no s’han incorporat. El club preveu que l’australiana Chloe Bibby arribarà a Girona aquest dissabte i Sandra Ygueravide, flamant campiona olímpica i campiona d’Europa, s’incorporarà el proper dimarts 10. Encara quedarien per arribar les americanes de la WNBA, Maya Caldwell i Natasha Mack, que estan cridades a ser dues de les referències de l’equip.

De moment, de cara al partit d’aquest dissabte, el tècnic basc comptarà amb les vuit jugadores del primer equip que ja entrenen a les seves ordres. Serà, doncs, la primera oportunitat per veure en directe algunes de les noves fitxatges i descobrir petites pinzellades del nou projecte. En la primera roda de premsa de la temporada, Íñiguez ja va donar alguns titulars sobre les aspiracions que pot tenir l’Uni. Va reconèixer que la plantilla té limitacions respecte als grans equips de la Lliga Femenina Endesa però es va mostrar confiat amb poder competir contra tothom «reinventant-nos i potenciant certs aspectes», va declarar un Íñiguez agraït amb l’esforç del club en el mercat.

Divendres, la presentació

En paral·lel al partit de dissabte contra el BLMA, divendres se celebrarà a la mateixa localitat del Baix Empordà i a la mateixa hora (19.00 h., Plaça de la Pau) la presentació de l’equip i de la temporada, oberta al públic. A més, els assistents podran gaudir d’una pluja de marxandatge, un sorteig de la samarreta de joc oficial 24/25 firmada i també podran conèixer a totes a les jugadores. L’esdeveniment compta amb el suport de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i del mateix club gironí. Pel que fa al matx contra el conjunt de la ciutat de Lattes, que es disputarà al Pavelló d’Esports de Calonge, les entrades tenen un cost de 10 euros i es poden adquirir accedint al següent link: https://bit.ly/3T2fogE.