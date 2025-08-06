"El que no s’anomena o es visualitza, no existeix": el llibre que dona veu a les dones de la muntanya
'Damos voz a las Montañeras' és una recopilació d'entrevistes a dones amants de l'escalada i la muntanya que il·lustra a la perfecció l'evolució fins a l'actualitat d'aquest entorn, no sempre senzill, per a les dones
El novembre del 2024, la Federació Espanyola d'Esports de Muntanya i Escalada -FEDME- va llançar el llibre digital 'Damos voz a las Montañeras', una obra que forma part del projecte Mujer y Montaña i que ha estat possible gràcies a l'impuls d'Iberdrola. L'objectiu era visibilitzar les dones en un entorn que, com reconeix Marta Fernández, coautora del llibre, “tradicionalment i per desgràcia, les ha invisibilitzat malgrat la seva participació activa”.
La publicació reuneix desenes d'entrevistes amb muntanyenques de perfils i generacions diferents. Des d'escaladores i alpinistes fins a àrbitres, directives, veteranes i joves promeses… Totes comparteixen una mateixa passió per la muntanya. Marta Fernández ho resumeix amb una frase que serveix de declaració d'intencions: “El que no s’anomena o es visualitza no existeix”.
Un projecte teixit durant quatre anys
El llibre és el resultat d’un treball de llarg recorregut de l’Àrea de Dona i Muntanya de la FEDME. "En primer lloc, va néixer la voluntat de visibilitzar les dones a l'entorn muntanyenc. Amb aquesta idea en ment, vam desenvolupar durant quatre anys campanyes com ‘Mujeres Abriendo Huella’, Mujer, Montaña y Discapacidad', 'Mujeres Escritoras y Montaña', 'Mujer, Montaña y Emergencias' toteselles publicades a la web 'Mujer y Montaña' de la FEDME”, explica Fernández.
Aquestes iniciatives van servir per recopilar entrevistes a dones amb diferents capacitats, professions i projectes, però unides pel denominador comú del vincle amb la muntanya. "Finalment, amb l’objectiu de crear una eina per recollir i compartir els fruits d’aquest procés, es crea el llibre digital d’entrevistes", assenyala Marta.
La selecció de les protagonistes va ser clau. "Buscàvem una representació diversa i inclusiva. Volíem que hi estiguessin presents disciplines com la paraescalada, la marxa nòrdica, les carreres per muntanya, els ultratrails i l'esquí de muntanya, a més de comptar amb veus de diferents regions i generacions".
El resultat és un mosaic d'històries inspiradores que, segons Fernández, reflecteixen la pluralitat del món de la muntanya i ofereixen referents reals per a generacions futures d'esportistes.
Històries que emocionen, com la de Marta Peche
Entre totes les entrevistes, Fernández en destaca una especialment: la de Marta Peche Salinero. "Després d'un accident va patir una lesió medul·lar i va quedar tetraplègica. Va conèixer la paraescalada i va arribar a ser medalla de bronze al Campionat del Món 2021 de Moscou, a la Copa del Món d'Innsbruck i a la de Briançon. Bronzes que per ella li són com or pel significat de superació que comporten”. Per a Fernández, la seva història “és un testimoni de coratge, valentia i resiliència que commou profundament qualsevol persona”.
El llibre també reflecteix un canvi real en la participació femenina. “Hi ha hagut una evolució significativa ja que la FEDME s'ha convertit en la segona federació a Espanya en nombre de llicències femenines”, assegura Fernández. Tot i això, admet que encara queda camí per recórrer: “Ens falta representació en llocs de direcció”.
El Comitè Tècnic de Dona i Muntanya va ser clau per elaborar l'obra. “Va seleccionar perfils, va coordinar entrevistes i va donar forma al relat”, indica Fernández. “El desafiament més gran va ser equilibrar representativitat i profunditat, i aconseguir que les entrevistades se sentissin còmodes compartint experiències tan personals en un format digital obert”.
Iberdrola, un gran altaveu per a la igualtat
La col·laboració d'Iberdrola va ser decisiva per portar el projecte més lluny. "Valorem molt positivament la seva implicació. Actuen com a altaveus i brinden recursos per donar la visibilitat que tant necessita l'esport femení. Les iniciatives privades que donen suport a causes d'igualtat de gènere són crucials perquè el missatge arribi encara més lluny", reconeix Fernández.
La recepció de l'obra, segons Fernández, ha estat "entusiasta. Agraïm de cor que hagi estat compartida com un èxit col·lectiu en xarxes com LinkedIn i en mitjans com clubalpinoasturiano.es. Si a més de ser una eina de difusió, aconsegueix empoderar més dones i animar-les a practicar esport de muntanya, aleshores significarà que el nostre esforç ha valgut la pena".
“La muntanya també té nom de dona”
Tot i que el llibre no inclou mesures polítiques concretes, Fernández creu que “forma part d'una estratègia més àmplia de l'Àrea de Dona i Muntanya, que ja impulsa referents joves, formació tècnica femenina i participació en arbitratge i direcció. És raonable pensar que aquesta obra servirà com a palanca de visibilitat i base per a futures accions”.
I a les noves generacions de muntanyenques, Fernández els llança un missatge clar: "Totes les metes són possibles i la muntanya també té nom de dona. Persones que estimen les muntanyes poden moure el món, i cada pas a la muntanya és també un pas cap a la igualtat".
