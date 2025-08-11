El balanç del Girona: Optimisme, però amb deures
El conjunt de Míchel finalitza una pretemporada amb poques novetats respecte al passat curs, però aportant bones sensacions després de 3 victòries, 2 derrotes i 1 empat, abans de concretar els reforços que falten
El Girona va posar punt final a la seva preparació d’estiu amb una derrota el passat dissabte contra el Nàpols (3-2) a Castel di Sangro. El partit va servir per tancar una pretemporada amb sensacions diverses, però en general, veient un equip amb diferent cara respecte a la mostrada durant el tram final de la passada campanya. Durant els sis partits preparatoris que el Girona ha disputat, s’han pogut veure moments de bon joc, on reflectien els automatismes i la manera de fer que vol Míchel, sobretot en la sortida de pilota. També, com és lògic durant qualsevol inici de curs, els errors han estat presents i s’han de continuar millorant perquè a partir d’aquesta setmana, amb la lliga a la cantonada, els aficionats gironins tornin a gaudir de la millor manera possible a Montilivi.
Pel que fa als resultats, el Girona ha conclòs amb un balanç de tres victòries (Olot, Alabès i Wolverhampton), dues derrotes (Marsella i Nàpols) i un empat contra l’Espanyol a la Copa Catalunya, però en haver-hi un títol en joc, es va decidir des dels onze metres i finalment la victòria va caure al costat gironí. Un trofeu que no va ser l’únic que el conjunt de Míchel va acabar aixecant durant aquest temps, ja que el conjunt gironí també es va endur el trofeu Costa Brava davant el Wolverhampton Wanderers (2-1). Per tancar el mes de preparació amb dos títols.
És clar que l’anàlisi global del que ha mostrat l’equip durant aquesta pretemporada és positiu i les bones estones de futbol, com la del partit contra els Wolves, han evidenciat que el retorn de l’estil de joc que vol portar Míchel a Montilivi i que tant ha donat a l’equip és aquí, i que la línia de treball d’aquesta preparatòria estival ha servit per refrescar-se i refer-se de la difícil situació que va viure l’equip el passat curs. Malgrat tot, en molts moments, contra els rivals de gran entitat, s’han pogut apreciar diferents aspectes que s’han d’acabar de polir. Per exemple el del duel viscut amb el Nàpols: només en 23 minuts els italians ja dominaven 3-0, sent la pitjor mitja hora de l’equip, per culpa d’errades defensives que no estàvem acostumats a veure durant aquest període estival, ja que abans de visitar Itàlia, l’equip va estar prou bé en defensa, on només va rebre un sol gol de jugada.
La valoració de Míchel
Després de tancar els partits de pretemporada, Míchel va ser clar i directe: «L’equip que tinc ara és competitiu». Tot i aquest missatge optimista, el tècnic també va reconèixer que «encara falten peces per completar-lo». Unes incorporacions que s’unirien a Hugo Rincón, Thomas Lemar i Vitor Reis que l’afició ja ha pogut veure debutar amb la samarreta blanc-i-vermella. Dels nous reforços, el tècnic de Vallecas en va parlar explicant que, tot i la pretemporada, «el normal és no estar al 100% i el nivell de l’equip pujarà quan tinguem la millor versió de Reis, de Lemar i d’Hugo Rincón». A més, va aportar que «ens falta un lateral esquerre, un migcampista, un extrem i un davanter».
La peça del davanter és una que l’afició ha estat reclamant. Una falta de gol que també ha estat un aspecte complicat durant aquests primers partits de la nova temporada. Perquè davant conjunts com el Marsella o l’Espanyol, el joc ofensiu es va veure embussat i, per descomptat, va haver de ser el de sempre, a punt de fer 39 anys, Christian Stuani, qui va acabar estirant el carro, acabant com a màxim golejador de la preparació amb tres dianes.
Al cap i a la fi, la pretemporada del Girona ha estat positiva, i les sensacions que ha deixat l’equip han estat bones, però ara, amb els amistosos finalitzats, amb les proves inicials superades i amb una plantilla encara pendent d’alguns retocs, arriba el moment de la veritat. Aquest divendres, l’equip donarà el tret de sortida a la Lliga EA Sports disputant el primer duel de la primera jornada davant el Rayo Vallecano a Montilivi (19:00 h). Moment que iniciarà les autèntiques proves de foc per a un Girona que, setmana rere setmana, ha de continuar demostrant el bon rendiment que l’equip ha donat durant aquest primer mes.
- La casa dels famosos a Cadaqués
- Els nous radars fixos de Girona començaran a funcionar aquest dimecres
- Una baralla a Girona acaba amb un home llençant-se al riu per evitar ser atropellat
- Eleven a 16 milions el blanqueig a la Costa Brava de l’oligarca vinculat a Putin
- Miguel Perlado, expert en sectes: 'Diverses devotes dormien amb la líder i es fomentaven petons als llavis
- Detenen un veí de Blanes per explotació laboral: 90 hores setmanals per 850 euros al mes
- La policia investiga la trama russa de la Costa Brava per dues compres a Quart
- El remei per acabar amb la mala olor de les aixelles a l'estiu