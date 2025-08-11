Carolina Guerrero: «Debutar a l’Eurolliga és una cosa molt gran»
La pivot es mostra agraïda per continuar una temporada més a l’Spar Girona i aplaudeix la feina de la direcció esportiva
Carolina Guerrero va parlar per valorar la seva renovació pel Bàsquet Girona després de tornar de les vacances. «Estic molt contenta i agraïda, tant al club com a l’staff, per donar-me l’oporunitat de poder defensar una temporada més els colors de l’Uni. Que se’m doni l’oporunitat d’arribar a debutar a l’Eurolliga és una cosa molt gran, per la qual estic molt contenta i amb moltíssimes ganes. Sobretot, però, moltíssima il·lusió», va assegurar la barcelonina.
La pivot, de 24 anys, va aprofitar l’ocasió per aplaudir la feina del director esportiu Pere Puig. «Hem creat una plantilla molt bona i competitiva, talentosa. Crec que podrem competir molt bé contra els millors equips. Traurem molt rendiment de tot el talent que hi ha», va comentar. De moment, s’han confirmat les renovacions d’Ainhoa López i Klara Holm (Lundquist) i els fitxatges de Lola Pendande, Juste Jocyte i Laura Quevedo. «Estic desitjant començar i poder gaudir de Fontajau i la nostra gent, que ens tornin a animar com ho van fer l’any passat i estiguin al nostre costat», va afegir.
