Catalunya fa història: els germans Ràfols, campions mundials de Veterans d’Orientació

Els germans Ràfols.

Els germans Ràfols. / WMOC

Redacció

Girona

Girona va vibrar amb un triomf català sense precedents en el Campionat del Món de Veterans d’Orientació (WMOC). Biel Ràfols i Ona Ràfols, tots dos del COCatalunya, van guanyar en la categoria de més de 35 anys després d’unes finals trepidants pel nucli antic de Girona. És la primera medalla d’or catalana de la història en un mundial.

En la categoria masculina, Biel Ràfols va aturar el cronòmetre amb un temps de 15:05, mentre que a la prova femenina, Ona Ràfols va ser encara més contundent i es va imposar amb 14:26.

