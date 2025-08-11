Catalunya fa història: els germans Ràfols, campions mundials de Veterans d’Orientació
Les comarques gironines acullen aquests dies el Campionat del Món de Veterans d’Orientació (WMOC)
Girona va vibrar amb un triomf català sense precedents en el Campionat del Món de Veterans d’Orientació (WMOC). Biel Ràfols i Ona Ràfols, tots dos del COCatalunya, van guanyar en la categoria de més de 35 anys després d’unes finals trepidants pel nucli antic de Girona. És la primera medalla d’or catalana de la història en un mundial.
En la categoria masculina, Biel Ràfols va aturar el cronòmetre amb un temps de 15:05, mentre que a la prova femenina, Ona Ràfols va ser encara més contundent i es va imposar amb 14:26.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La casa dels famosos a Cadaqués
- Els nous radars fixos de Girona començaran a funcionar aquest dimecres
- Una baralla a Girona acaba amb un home llençant-se al riu per evitar ser atropellat
- Eleven a 16 milions el blanqueig a la Costa Brava de l’oligarca vinculat a Putin
- Miguel Perlado, expert en sectes: 'Diverses devotes dormien amb la líder i es fomentaven petons als llavis
- Detenen un veí de Blanes per explotació laboral: 90 hores setmanals per 850 euros al mes
- La policia investiga la trama russa de la Costa Brava per dues compres a Quart
- El remei per acabar amb la mala olor de les aixelles a l'estiu