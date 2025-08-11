El Girona torna a batre el rècord d’abonats amb 9.800 carnets
El club supera el sostre en nombre d’abonaments, amb cent més respecte la marca assolida durant la temporada 2023-24, gràcies a les noves àrees de Montilivi amb la grada familiar i la zona d’animació
La família del Girona continua, any rere any, creixent i enguany està d’enhorabona aconseguint de nou batre el rècord històric d’abonaments per a la temporada 2025-26. El club va fer oficial ahir la xifra total de fidels del club per a la campanya d’enguany just la mateixa setmana que començarà la Lliga EA Sports amb el partit de divendres a Montilivi davant el Rayo Vallecano (19:00 h), duel que donarà peu al començament de la primera jornada de la competició aquest mateix cap de setmana.
El nombre d’abonats, com és habitual recentment, torna a trencar la xifra rècord que tenia el club fins ara. L’exercici d’enguany, representa el nombre més alt mai registrat per al Girona, superant així l’anterior marca de 9.700 abonats establerta l’any 2023. La gran acollida d’enguany ha provocat que el club exhaureixi tots els seients destinats a abonaments, assolint el sold out. Un èxit que s’ha anat aconseguint cada any des de la 2017-18.
Els nous abonats formaven part de la llista d’espera integrada de més de 400 socis que han tingut accés a un abonament. Majoritàriament, es tracta de persones inscrites a la llista entre els anys 2022 i 2023, mentre que els propers a tenir l’oportunitat seran aquells que es van apuntar entre el 2023 i el 2024.
Més enllà dels 9.800 abonats que té el Girona a Montilivi, abans de començar amb el procés d’altes, el club superava els 4.000 socis en llista d’espera, fet que també posa en valor l’augment de seguidors sense seient respecte a la temporada 2023-24, ja que aquell any, la quantitat de socis sense seient amb la qual comptava el club era de 3.300. Aquest nombre de gent, com tots els socis del club, malgrat no comptar amb localitats, també gaudeixen dels avantatges de ser seguidors del Girona amb descomptes exclusius o prioritat a l’hora de comprar les entrades, entre d’altres.
Les noves zones
Per poder batre de nou el rècord d’abonaments i superar així la temporada 2023-24 amb cent aficionats més, uns dels fets que ho ha fet possible ha estat la creació de les dues noves àrees dins el públic a Montilivi. La grada familiar al Gol Sud Superior i la zona d’animació al Gol Sud Inferior C, on hi ha ubicat el Jovent Gironí. Aquests espais s’han pensat amb la voluntat d’adaptar-se a cada tipus d’aficionat per comptar, d’una banda, amb un ambient segur, educatiu i acollidor per gaudir del futbol en família i, de l’altra, per buscar potenciar l’ambient de l’estadi de Montilivi. Han acabat sent un dels principals ajuts per poder aconseguir aquest creixement d’aficionats, tenint en compte que l’aforament de Montilivi està limitat per la seva capacitat.
Amb aquesta xifra rècord, el Girona fa oficial de nou una marca per trencar el sostre en nombre d’abonaments i demostra l’augment progressiu de seguidors durant les darreres temporades. Aquest assoliment, demostra l’assentament a Primera Divisió del club i la bona rebuda d’aquest amb el suport incondicional dels seguidors gironins des de les grades de Montilivi.
