Laporta no garanteix que el Barça pugui inscriure tots els jugadors
El club maneja l’altíssima possibilitat que no pugui donar d’alta els cinc que estan pendents
Joan Domènech
El Barça agonitza per poder inscriure els seus jugadors en LaLiga. El club maneja l’altíssima possibilitat que no pugui donar d’alta els cinc que estan pendents. Joan Laporta no ho garanteix. Té l’esperança, però, d’apuntar-n’hi un. I dels cinc que són en els llimbs, el primer, potser l’únic que participi en el debut de lliga del pròxim dissabte a Mallorca (19 hores), es diu Joan Garcia Pons.
Laporta va confirmar, després de la golejada al Como en el trofeu Joan Gamper, que la principal opció del Barça, l’esperança del club, resideix en la possibilitat que la Comissió Mèdica de LaLiga consideri que la lesió de Marc-André ter Stegen és de llarga durada i, com a tal, superior als quatre mesos de baixa.
És més una il·lusió, perquè no està a les mans del club, sinó dels quatre doctors que formen part del comitè: Fernando Baró Pazos, Juan Pérez San Roque, Tomás Fernández Jaen i Jordi Ardèvol Cuesta. L’últim, extreballador del Barça, va avançar que s’inhibiria.
El president del Barça va reconèixer implícitament que la negativa inicial de Ter Stegen de signar el seu consentiment perquè s’enviés el dossier mèdic de la lesió lumbar rebentava els plans del club per inscriure Joan Garcia.
Confiant en la Comissió Mèdica
«Amb la decisió de Marc, esperem inscriure Joan si la Comissió Mèdica de LaLiga dona el vistiplau», va dir el president, confiant més en el veredicte dels doctors que no pas en l’acceptació de l’ingrés dels 100 milions d’euros per la cessió dels 475 seients vip del Camp Nou. Seients que es van representar a l’Estadi Johan Cruyff, clarament distingits respecte de les altres butaques amb unes fundes negres.
«Marc-André és el nostre capità i ha estat excel·lent. El que hi havia ha quedat arreglat», va dir amb indissimulat alleujament i un somriure Laporta, que va qualificar d’«excel·lent persona» el porter, amb qui es va trobar divendres a la nit després d’haver signat el consentiment.
Cinc casos pendents
Però no només Joan Garcia està pendent de la inscripció. La seva és la prioritària, la més urgent, ja que Ter Stegen està de baixa i només està inscrit en LaLiga Iñaki Peña. Es mantenen fora de la plantilla, a efectes reglamentaris, Wojciech Szczesny i Gerard Martín, que han renovat els contractes, i Marcus Rashford i Roony Bardghji, fitxats.
«Amb la resta estem treballant per inscriure’ls aquesta setmana. Si no pot ser en la primera jornada, tenim marge», va comentar Laporta, incapaç de poder avançar la inscripció dels futbolistes malgrat el continu esforç barcelonista per reduir la massa salarial.
Quarta vegada amb problemes
És la quarta vegada que passa. O pot passar. En l’inici de la Lliga 2022-2023, va aparèixer miraculosament l’empresa de Jaume Roures per comprar el 24,5% de Barça Studios i el club va poder inscriure sis jugadors: Lewandowski, Christensen, Kessie, Raphinha, Dembélé i Sergi Roberto. No a set. Jules Kounde es va perdre les dues primeres jornades.
En la següent (2023-2024), es van quedar fora Iñaki Peña i Marcos Alonso. El defensa va ser apuntat després que Ter Stegen signés un nou contracte en què diferia el seu sou per més anys. Igual que Iñigo Martínez, tot i que estava lesionat i no era tan urgent.
En la campanya anterior, el sacrificat, perquè acabava d’arribar, va ser Dani Olmo. Al desembre va ser esborrat de la llista per LaLiga igual que Pau Víctor. Les baixes per llarga durada de Ronald Araujo i després la d’Andreas Christensen van ajudar; amb el retorn de tots dos, al desembre, Olmo i Víctor estaven en fals, i va ser el Consell Superior d’Esports l’organisme que va avalar la seva entrada en el registre.
LaLiga no es va creure la venda dels seients vip i es va atrevir a retreure al Barça que hagués canviat tres vegades d’auditors en els mesos anteriors.
- La casa dels famosos a Cadaqués
- Els nous radars fixos de Girona començaran a funcionar aquest dimecres
- Una baralla a Girona acaba amb un home llençant-se al riu per evitar ser atropellat
- Eleven a 16 milions el blanqueig a la Costa Brava de l’oligarca vinculat a Putin
- Miguel Perlado, expert en sectes: 'Diverses devotes dormien amb la líder i es fomentaven petons als llavis
- Detenen un veí de Blanes per explotació laboral: 90 hores setmanals per 850 euros al mes
- La policia investiga la trama russa de la Costa Brava per dues compres a Quart
- El remei per acabar amb la mala olor de les aixelles a l'estiu