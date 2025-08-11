Ovació i perdó per a Ter Stegen
"És moment de mirar endavant", va dir el porter blaugrana en el discurs d’inici de temporada sobre la gespa del Johan Cruyff
El porter va signar la pau amb el club i, de nou com a capità, va ser l’encarregat de començar en un Gamper en què totes les mirades se centraven sobre ell
Laia Bonals
Va ser l’últim de la plantilla a sortir. El capità, a falta dels fitxatges d’aquest estiu, va sortir a la gespa amb els braços alçats, aplaudint l’afició. El braçalet ressaltava al seu braç sobre l’equipament verd dels porters blaugrana. A la grada, moltes samarretes blaugrana, tot i que pocs socis, que el van aplaudir majoritàriament, tot i que es van colar alguns xiulets després de les setmanes de culebró que ha protagonitzat. Però sembla que la tempesta ja ha passat. Quan va agafar el micròfon, escortat pels seus companys i el cos tècnic, va estrènyer el paper que tenia a l’altra mà. "Bona nit a tothom", va deixar anar abans que l’estadi l’ovacionés. Entre la sorpresa i l’agraïment, va donar les gràcies amb el gest als aficionats. Fa uns dies aquesta escena semblava impossible de veure.
Però el Johan va acollir el seu capità, que va arrencar el discurs inaugural: "Estem tots amb la il·lusió de tornar a l’Spotify Camp Nou, casa nostra, i queda ben poquet per aconseguir-ho". "Respecte a mi, personalment, crec que ha sigut important solucionar el tema entre el club i jo. És moment de mirar endavant", va voler apuntar Ter Stegen tot just començar la seva intervenció. Després dels fets de divendres, en què va emetre un comunicat en què obria la mà al club i aquest li va tancar l’expedient i va tornar la capitania, es torna a respirar una certa calma. Amb les seves paraules, el porter va voler segellar definitivament el conflicte.
"Tenim molta il·lusió que arrenqui la temporada i sabem que tenim una campanya al davant molt exigent. Ho sabem, queden pocs dies i hem treballat per tenir molts èxits aquesta temporada. La temporada passada vam guanyar tres títols i també és gràcies a jugadors que han deixat el club i han sigut cedits a altres equips. Volem agrair en nom de tota la plantilla el seu esforç", va apuntar tornant a parlar pel conjunt dels seus companys.
Flick, en castellà
"Hauríem de millorar en aspectes, com sempre, però lluitarem per portar novament tots els trofeus i guanyar tots els títols possibles. Gràcies a Hansi i el seu staff per la gran feina de l’any passat que ha fet que disfrutés tota l’afició. Tenim una plantilla amb molt de caràcter i molt bona energia dins i fora del vestidor, esperem tenir èxit i fer-vos sentir orgullosos", va afegir el porter, també entre aplaudiments. Es va acomiadar amb un "us estimo, culers", que també va fer servir en el seu comunicat de pau amb l’entitat de fa uns dies.
Tot i que el discurs més esperat era el del capità blaugrana, Hansi Flick també va adreçar unes paraules a l’afició, per primera vegada en castellà. "¡Bona nit, culers! [en català] Moltes gràcies pel vostre suport de l’any passat. Vivim moments molt bonics plegats. Va ser un any especial i volem continuar amb aquesta bonica història. La nova temporada treballarem molt i sense excuses. ¡Volem guanyar molts partits i molts títols!", va comentar l’entrenador germànic, que afronta aquest any la segona temporada com a entrenador del Barça.
