El partit més especial de la història de l’Uni Girona a l’Eurolliga
Pere Puig (director esportiu), Noemí Jordana (exjugadora), Beti Orden (exfisioterapeuta), Cayetano Pérez (president), Èric Surís (exentrenador), Sílvia Treviño (exmetgessa), María Araújo (actual jugadora del València Basket) i Quim Paredes (exdelegat i home de la casa) detallen a Diari de Girona algunes de les aventures de l’equip gironí en la màxima competició continental
Com es tria quin és el partit més especial de la història d’un club en una competició? Quins requisits són indispensables? Una victòria? O potser una remuntada? El primer, per la màgia del moment? O l’últim, com a més recent? Una derrota entraria en la llista? És possible, això? Coincidint amb el retorn de l’Spar Girona a l’Eurolliga, gràcies al fet d’haver realitzat una temporada fantàstica a la Lliga regular, acabant en el primer lloc, Diari de Girona s’ha posat en contacte amb Pere Puig, el director esportiu; Noemí Jordana, una llegenda com a jugadora de l’entitat; Beti Orden, l’exfisioterapeuta del club; Cayetano Pérez, el seu president; Èric Surís, l’exentrenador gironí amb el qual Fontajau va vibrar i que recentment ha fitxat pel Bisbal Bàsquet; Sílvia Treviño, l’exmetgessa, que va fer una tasca impecable durant anys i panys; María Araújo, una de les jugadores més estimades per l’afició i ara al València Basket; i Quim Paredes, l’exdelegat i home de la casa, per analitzar quin és el duel més inoblidable de l’Uni Girona en la màxima competició continental. Un viatge preciós que tindrà continuïtat aquesta temporada: l’Uni està enquadrat en el grup A, on competirà amb el Praga i el Gdynia i davant del vencedor de la ronda preliminar que disputaran el Bourges o el Kibirkštis.
L’elecció no és senzilla. Hi ha tants partits, tantes victòries i tantes jugadores que han sobresortit, per un motiu o un altre, de l’Uni a l’Eurolliga que provoca que escollir-ne només un sigui tot un trencaclosques. Això sí, un duel està present en la majoria de les converses i comentaris amb les persones més importants que han passat, o encara són, a l’entitat. Remuntem-nos al 3 de febrer del 2016. El campió d’Europa, el Praga, visitava Fontajau. «Dir-ne només un és complicat», deixa clar Pere Puig. «Recordo el primer i molt bons partits contra rivals immensament potents com el Fenerbahce, l’Ekaterinburg plagat d’estrelles... Però si m’haig de quedar amb un, aquest és el del Praga». L’Uni de Miguel Àngel Ortega va fer-la grossa de veritat. «Vam guanyar de dos, amb un marcador molt baix (54-52). Praga era un equipàs: jugaven la Marta Xargay i la Laia Palau. El tinc molt present, encara. La Noemí Jordana va estar excepcional. Era la primera vegada que disputàvem l’Eurolliga i és el que conservo amb més satisfacció», rememora. El diari Marca va titular: «Revolcón histórico del Girona al campeón de Palau y Xargay».
Parlem amb Noemí Jordana, doncs, autora de nou punts aquella nit. «Sí, sí, el del Praga és el més especial. Vam jugar contra el campió d’Europa i el vam guanyar!», verbalitza, com si encara no s’ho cregués. De fet, reconeix que «no sé ben bé com ho vam fer, sincerament. De sant miracle, potser», diu, amb alegria. Jordana té una trajectòria tan intensa amb l’Uni Girona, amb el qual va ser campió de la primera Lliga del club, que té la samarreta retirada amb el número 9 al cel del pavelló. «Però sí, el vam guanyar i allò ens va donar una energia boníssima».
El gran triomf contra l’equip txec també està present en les memòries de Beti Orden. «Era un senyor Praga: superar a jugadores d’aquell nivell fa que sigui un dels moments que tinc més marcats». Orden ha viscut un munt d’aventures al club que no s’esborraran mai. «Des de l’amistós contra la selecció dels Estats Units, amb la màgia que es desprenia, a ara, el camí que hem recorregut ha estat llarg. El primer any a l’Eurolliga potser ens venien a veure 200 persones al pavelló; avui dia la mitjana està en pics de 2000-3000 espectadors. Jo he vist aquest creixement i com l’Uni s’ha fet gran, i puc dir que és una autèntica fita. Formar part dels anys de l’ebullició del club em fa sentir un gran orgull», confessa.
Una guineu i el Glòria
La fisioterapeuta gironina destaca un nom propi. «Vull fer una menció especial a en Vicenç Bordas, perquè va ser molt important. Era l’ànima de l’optimisme i del bon rotllo. Recordo que viatjava amb un arsenal de xocolatines, oreos i kit-kats. Semblava una màquina de vending, era molt llaminer», expressa, amb emoció. «Dormíssim a Rússia, Polònia o Hongria, sempre dormia amb la finestra oberta. Un cop vaig patir perquè una guineu no s’hagués colat, de nit, a menjar-s’ho tot». És lògic que no pugui contenir el riure.
Des dels despatxos, l’aventura també ha estat apassionant. Cayetano Pérez remarca «la victòria a Girona contra el Dinamo de Kursk de la temporada 2020-21. Va ser molt impactant, la graderia ho va viure de valent. Va ser molt ben parit, molt ben parit», repeteix. Aquest, segons el president, té a veure amb la part esportiva. Però n’hi ha més, de parts. «Pel que fa a logística, preparació i tot plegat, on ho vam passar força malament, va ser el dia que havíem d’enfrontar-nos, a Fontajau, amb el Gdynia». La clau per descobrir que alguna cosa va passar és aquest «havíem d’enfrontar-nos». «Quan ho teníem tot preparat, va aparèixer el temporal Glòria. El pavelló es va començar a omplir d’aigua i vam estar distrets unes quantes hores». La solució va ser «fer tot el possible perquè ens deixessin traslladar el partit a Palau, perquè si no, ens deien que el perdríem. Vam moure cel i terra per jugar. I no només ho vam aconseguir, vam acabar guanyant. Va ser molt emocionant». Una cistella de Mima Coulibaly en el darrer segon va segellar la victòria per 70-68 el 23 de gener del 2020.
L’entrenador de l’Uni era Èric Surís, amb qui el club també acabaria aixecant una Lliga. «El que conservo amb més afinitat, segurament, és el del Kursk. També, contra l’Schio. Van ser actuacions rodones i completes. Ens va sortir tot molt bé i vam aconseguir dues victòries contundents». Contra el Kursk, l’Uni va derrotar 79-61 el llavors subcampió d’Europa de Roberto Íñiguez, Marta Xargay i Dewanna Bonner, el 27 de novembre del 2019. A més, ho va fer sense Núria Martínez i Sonja Petrovic, un fet que encara li dona més valor. «Els russos, en competicions FIBA, eren els clars dominants; però vam ser superiors». Davant l’Schio de Leo Rodríguez i Sandrine Gruda, 65-53 el 20 de febrer del 2020. «No el dic primer, perquè el prestigi del Kursk era més gran; però també va ser un gran dia». L’altra menció fa referència a un triomf contra el Montpeller. «Fontajau ens va empènyer a la remuntada després d’anar perdent tota l’estona». Mendy va ser determinant en el 56-55 del 12 de desembre del 2019. El tècnic gironí opina que «aleshores tornàvem a l’Eurolliga després de tres cursos a l’Eurocup, i ens va deixar records molt bonics».
La bombolla
És el torn de Sílvia Treviño. «Escolliria el moment de la bombolla que vam disputar a Girona. Ni la Beti ni jo estàvem dins del cos tècnic per aquella fase», explica, i desenvolupa el seu paper aquells dies. «Em vaig encarregar de tots els testos de covid, que es van fer a l’hotel. Anàvem als partits, però no ens podíem incorporar a l’equip, perquè estava prohibit qualsevol mena de contacte. Parlàvem des de la graderia, amb la distància i la mascareta...». La bombolla, amb el Riga, l’Ekaterinburg i el Schio, va tenir lloc el desembre del 2020 i l’Uni va aconseguir passar com a segon per a la segona bombolla. «Celebrar-ho va ser molt emocionant, i peculiar. De fet, aquella setmana vaig anar a viure a Girona per estar pendent de tot el que passés».
En la segona bombolla, el gener del 2021 contra els mateixos rivals, l’Uni va classificar-se per als quarts de final de l’Eurolliga malgrat la derrota amb el Schio (77-74), amb desqualificació d’Alfred Julbe inclosa. «Es va quedar en David Múñoz a la banqueta. Va ser brutal, allò. I ho vaig haver de veure per televisió, perquè no viatjava amb l’equip». A la memòria de la metgessa, les vivències s’atropellen. «No és d’Eurolliga, però a la Copa de la Reina que vam guanyar, vam cosir la barbeta de Vasic en menys de deu minuts. O el dia de la retirada de la Laia Palau, a València, que ni jo ni la Beti havíem de ser-hi, i vam pujar al cotxe d’en Cayetano perquè desitjàvem ser-hi. A l’Eurolliga el que recordo és fer de metge visitant d’un equip rus, amb la Beti asseguda a la seva banqueta, perquè ells ni tenien metge ni tenien fisioterapeutes, per la covid. Aquell dia ens van guanyar i, a sobre, quan va acabar el partit en Redu i la Beti les van haver de tractar», afirma, rient.
La pallissa en el clàssic
María Araújo, que va defensar del 2019 al 2023 l’Uni Girona i ara ha signat pel València, situa la pallissa del 21 de desembre del 2022 contra el Perfumerias Avenida (74-48) en el lloc número u de la llista. «La meva mare estava a la graderia. I els meus amics, amb les criatures, que és com si fossin de la meva família. A més, guanyar un clàssic sempre és emotiu i crec que va ser un dels meus millors partits de l’Eurolliga amb l’equip», valora. Les estadístiques diuen que va contribuir amb 15 punts; els intangibles, que la seva energia i cor a la pista no tenien preu. «Sempre que jugàvem a l’Eurolliga, Fontajau responia. Però sent el rival que era, encara ho va fer més. Aquell dia es va crear una aura diferent de la resta de dies. L’ambient va ser fascinant».
Si ens referim a l’Eurolliga, no podem deixar de banda Quim Paredes, exdelegat del club. «He picat pedra 20 anys, seguint més de 300 partits. Tinc tants moments...», assegura. Paredes és un pou sense fons d’històries. «Quan vam debutar a l’Eurolliga a Fontajau, vaig anar a buscar els àrbitres a Barcelona. Després del partit, els vam portar a sopar. I vam regalar-los una ampolla de Ratafia i una capsa de galetes Trias. Doncs bé, el comissari ens va dir que allò estava prohibit». L’Uni tenia el costum de fer obsequis, però allò, a Europa, no estava ben vist. «També et dic: ho van agafar. Dient que no ho tornéssim a fer, però ho van agafar».
Continuem amb els col·legiats. «Els portàvem a sopar a La Regolta, allà a la Devesa. Res, una cosa senzilla, una mica de pica-pica. Però tots al·lucinaven. I quan al cap de 15 dies venien els següents àrbitres, fossin serbis, francesos o italians, em preguntaven si aniríem a La Regolta, sense que ells hi haguessin anat mai o coneguessin el lloc. Resulta que entre ells s’ho parlaven!». Paredes cita a «un dentista de Portugal, Coelho, amb qui em vaig fer amic. Era bon àrbitre. Amb ell no ens anava malament», afegeix, i finalitza. «Jo a l’Uni Girona m’ho he passat de conya, he gaudit com un animal. He plorat, he rigut, m’he emocionat... He viscut, vaja». Sentiments que aviat tornaran a florir en el retorn del club gironí a la màxima competició europea de clubs del bàsquet femení.
