Chloe Bibby continua a l'Spar Girona
La millor jugadora de la Lliga Femenina Endesa durant el passat curs seguirà, per segon any consecutiu, vinculada amb el conjunt gironí
L'Spar Girona ha fet oficial, aquest migdia, la renovació de la millor jugadors de la passada lliga regular, Chloe Bibby, per a la temporada 2025-26. L’ala-pivot australiana, de 27 anys i 185 cm, continuarà formant part del primer equip femení i encadenarà així la seva segona temporada consecutiva des que va arribar a Fontajau l’estiu de 2024 procedent del Gorzow, on també va ser nomenada millor jugadora de la lliga polonesa.
Bibby, durant la seva primera temporada a Fontajau, va ser una de les peces importants en la plantilla de Roberto Íñiguez. Per aquest fet la jugadora va ser guardonada amb l’MVP de la Lliga Femenina Endesa després de fer una mitjana de 17,8 punts, 4,9 rebots i 19,2 de valoració, amb un encert del 52% en tirs de dos, 45,4% en triples i 82,8% des del tir lliure. A l’EuroCup Women, també va quallar una gran temporada, malgrat veure com l’equip queia eliminat amb l’ASVEL Lió. A la competició continental, l’ala-pivot va fer una mitjana de 17,1 punts, 5,7 rebots, 3,3 assistències i 18,7 de valoració per partit.
En finalitzar la temporada regular, amb els play-offs de la lliga en joc, la jugadora va debutar a la WNBA amb els Golden State Valkyries i, quan va posar punt final en el trainning camp, la nova franquícia de San Francisco van anunciar el seu roaster final, on no s'incloïa l’australiana. Tot i la decisió de les Valkyries, la jugadora va marxar fins a final de temporada amb les Indiana Fever, però després d’aquest pas per la WNBA, Bibby continuarà sent gironina.
Amb la renovació, l’australiana es converteix en la setena jugadora confirmada per a la plantilla de l’Spar Girona, unint-se als fitxatges de Lola Pendande, Juste Jocyte i Laura Quevedo, i a les renovacions d'Ainhoa López, Carolina Guerrero i Klara Holm.
El director esportiu, Pere Puig, s'ha mostrat satisfet de la renovació d'una jugadora que considera "que deixa empremta allà on va: una gran anotadora, una gran competidora, i sobretot, una jugadora per seguir gaudint a Girona" ha expressat Puig.
