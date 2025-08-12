Marc Gasol: «L’objectiu és que el dia a dia sigui molt i molt bo»
El president Marc Gasol destaca en una trobada que «la feina és bona», que l’Uni ha superat els 1.500 abonats i que «continuem treballant» en la concessió de Fontajau
En una trobada amb els mitjans de comunicació, el president del Bàsquet Girona, Marc Gasol, va passar revista de l’actualitat de l’estiu. «Em ve molt de gust que els equips masculí i femení tornin a la pista. Ambdós comencen el 25 d’agost i encara falten les últimes incorporacions per signar», detallava. Pel que fa al conjunt de Moncho Fernández, tan sols balla una peça; mentre que al vestidor de Roberto Íñiguez cal tancar a escala contractual un parell de jugadores més.
«La feina és bona. Al juny dèiem que teníem molta feina a fer al davant, però ho hem anat solucionant diàriament i ara la situació és tranquil·la». Per a Gasol, un dels focus principals està posat en la voluntat de crear un vincle identitari amb el qual tots els integrants de l’entitat se sentin part del projecte. És a dir, que qui estigui al Bàsquet Girona és perquè vol estar al Bàsquet Girona. «És important que hi hagi una continuïtat, i què millor que la tinguin els dos líders de la pista, com són els dos entrenadors. Disposen de moltíssim talent, experiència i, sobretot, ganes i ambicions elevades dins de les seves realitats. Nosaltres estem molt contents de tenir-los perquè això transmet un munt de sensacions als nostres aficionats, des de la manera de viure els partits a contagiar el grup. En Moncho i en Roberto són dos apassionats de la seva feina i d’ensenyar a competir».
El president gironí no es fixa uns objectius concrets, més enllà del fet de ser millors que el curs passat. Amb l’equip masculí, Gasol és conscient que pot haver-hi moments de patiment, perquè la categoria és molt dura; amb el femení, el llistó és molt més alt que ara fa un any, després d’una Lliga regular en què va estripar totes les expectatives. «Els objectius són resultats, però els resultats són la conseqüència de la feina. Els petits detalls que et porten a guanyar o perdre un partit són complicats de visualitzar, ara mateix, però m’agrada que els dos entrenadors es preocupin molt pel dia a dia. Ells volen que la feina sigui exigent i això m’il·lusiona. Sé que quan un s’il·lusiona massa pot rebre una patacada, però no ho puc evitar. Estic molt content amb les dues plantilles i tinc ganes de veure l’ACB i l’Eurolliga a Fontajau».
Hughes sí, Iroegbu no
El Bàsquet Girona anunciarà el seu darrer moviment en les pròximes hores. De quin perfil es tracta? «Serà un jugador exterior que ocupi la plaça americana i tenim molt clar quin és el nom i cognom que volem. Per la seva situació actual, no es pot acabar de negociar; però en principi, aviat l’hauríem de fer oficial». El reforç en qüestió és Mark Hughes, fins ara al Betis, que està pendent de la resolució oficial de l’ACB d’admetre al Covirán Granada en comptes del conjunt sevillà, que no va aconseguir la llicència per participar en la competició. De fet, aquesta qüestió també és la que provoca que encara no es tingui el calendari de partits; que es desbloquejarà un cop es resolgui definitivament l’adjudicació.
La presència de Hughes comportarà la no renovació d’Ike Iroegbu, un dels jugadors més destacats de les dues últimes temporades. Gasol, però, considera que la plantilla actual ha aconseguit adquirir «personalitat» en alguns jugadors i més «tir de tres». La sintonia entre Fernando San Emeterio i Moncho Fernández, segons el president, és «absoluta» i treballen en la «mateixa direcció» en tot moment. «La complicitat és real, i a mi això em tranquil·litza. Tenen una capacitat de seducció bestial», puntualitza.
Gasol dona un exemple molt més entenedor. «Els jugadors, davant d’opcions econòmiques similars o fins i tot amb competició europea, han decidit venir amb nosaltres. Abans, fins i tot ens costava tenir converses amb aquesta mena de perfils».
Més de 1.500 abonats de l’Uni
Gasol va treure pit amb l’increment dels abonaments de l’Uni Girona: ja s’han superat els 1.500. «L’equip té molt potencial. Sobretot, amb l’oportunitat de disputar l’Eurolliga. Vull que notin com l’entitat i la gent de Girona els dona suport. És un club consolidat a la Lliga, m’atreviria a dir un dels tres o quatre millors dels últims vint anys, així que està acostumat a una exigència alta. Compartim aquests valors. Nosaltres el que volem és intentar acompanyar els atributs que sempre ha tingut, amb més força perquè cadascú se centri en la seva tasca: en Roberto, a entrenar; en Pere, a confeccionar la plantilla; i l’equip, a jugar». El president afegia que «estic molt il·lusionat, els equips treballen plegats, i treballen bé, i la gent a les oficines està molt unida».
El mandatari català, en el seu discurs, recalca paraules com «responsabilitat» i «implicació» per descriure el paper que ha assumit amb l’equip femení després de la fusió.
Entendre Girona
Durant la crisi del Bàsquet Girona masculí de final del 2024, Gasol va sortir a donar la cara, donant un cop de puny sobre la taula i reivindicant que «si hem d’entrenar l’esforç, tenim un problema greu». El final ja el sabem tots, permanència a la butxaca -fins i tot, amb cert marge-, amb bon bàsquet, però, especialment, una immillorable actitud. Precisament aquest darrer aspecte ha de servir com a fonament per al primer any de Moncho Fernández des del principi de temporada. «L’objectiu és que el dia a dia sigui molt i molt bo. Els nois han d’implicar-se en cada entrenament, però també s’han d’implicar amb la ciutat i el territori. Han d’entendre on juguen i què és Girona. Això ho he intentat transmetre des que érem a EBA, però és un procés llarg». A Fontajau s’ha creat un nucli de diverses peces que ja saben de què va, tot plegat: Maxi Fjellerup, Sergi Martínez, Pep Busquets, Juan Fernández o Martinas Geben.
Els resultats, però, dictaran el desenllaç de la temporada. «Tot i voler fer les coses molt sostenibles i socials quan guanyes tot està millor i, si perds, tot és més complicat».
Europa i la concessió
Gasol va expressar que, si l’equip masculí també és capaç de convertir Fontajau en un pavelló europeu com fa anys que fa l’Uni Girona, «voldria dir que passarien moltes coses de bàsquet, contínuament. Seria un èxit. El meu objectiu és que la gent que vingui s’ho passi bé». El president va recordar que la inversió del club ha anat dedicada a una «estructura interna amb persones que tenen talent i s’estimen el club».
Per acabar, la concessió de Fontajau. «Continuem treballant, la línia és correcta. Estem fent un estudi de viabilitat de la inversió, que serà ambiciosa i la volem fer, però cal anar per parts. De moment, guanyarem un 8% d’aforament, amb un impacte directe en 400 i escaig nous seients. Les converses són positives i lentes, com tot el que fa referència a aquests aspectes, però estem satisfets de la direcció que està agafant». Gasol demana «paciència per signar el millor acord possible».
Subscriu-te per seguir llegint
- La casa dels famosos a Cadaqués
- Els nous radars fixos de Girona començaran a funcionar aquest dimecres
- Una baralla a Girona acaba amb un home llençant-se al riu per evitar ser atropellat
- Eleven a 16 milions el blanqueig a la Costa Brava de l’oligarca vinculat a Putin
- Miguel Perlado, expert en sectes: 'Diverses devotes dormien amb la líder i es fomentaven petons als llavis
- Detenen un veí de Blanes per explotació laboral: 90 hores setmanals per 850 euros al mes
- La policia investiga la trama russa de la Costa Brava per dues compres a Quart
- El remei per acabar amb la mala olor de les aixelles a l'estiu