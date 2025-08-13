Berta Ribas viurà una segona temporada al vestidor de l’Uni
L’aler gironina de 21 anys va disputar 16 partits el curs passat, entre Lliga i Eurocup
Berta Ribas és la vuitena jugadora confirmada de l’Spar Girona per a la pròxima temporada, després que el club gironí anunciés la seva continuïtat. Ribas va estrenar-se el curs passat a l’equip, disputant 16 partits (14 de Lliga i 2 d’Eurocup). En declaracions emeses pel club, el director esportiu de l’Uni, Pere Puig, ha declarat que «la Berta ha decidit continuar un any més a Girona. Nosaltres estem satisfets que hagi volgut fer-ho: és implicació, esforç i treball. Ella ha tingut l’oportunitat de marxar a altres llocs per continuar creixent, però ha decidit quedar-se, continuar treballant amb nosaltres i fer passos endavant. La Berta té un gran futur al davant. S’ha de guanyar els minuts, continuar treballant i no defallir mai, com sempre ha fet».
- La casa dels famosos a Cadaqués
- Una sentència declara nul el projecte que ha urbanitzat la pineda de la Fosca a Palamós
- L'Ajuntament de Girona estudia enderrocar les naus abandonades de la carretera Barcelona de manera subsidiària
- La policia investiga la trama russa de la Costa Brava per dues compres a Quart
- Drogues, baralles i paneroles: una discoteca de Blanes acaba sota lupa policial
- Els nous radars fixos de Girona començaran a funcionar aquest dimecres
- Una baralla a Girona acaba amb un home llençant-se al riu per evitar ser atropellat
- El truc dels japonesos per estar prims sense fer dieta