Berta Ribas viurà una segona temporada al vestidor de l’Uni

L’aler gironina de 21 anys va disputar 16 partits el curs passat, entre Lliga i Eurocup

Berta Ribas, a Fontajau

Berta Ribas, a Fontajau / David Aparicio

Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

Berta Ribas és la vuitena jugadora confirmada de l’Spar Girona per a la pròxima temporada, després que el club gironí anunciés la seva continuïtat. Ribas va estrenar-se el curs passat a l’equip, disputant 16 partits (14 de Lliga i 2 d’Eurocup). En declaracions emeses pel club, el director esportiu de l’Uni, Pere Puig, ha declarat que «la Berta ha decidit continuar un any més a Girona. Nosaltres estem satisfets que hagi volgut fer-ho: és implicació, esforç i treball. Ella ha tingut l’oportunitat de marxar a altres llocs per continuar creixent, però ha decidit quedar-se, continuar treballant amb nosaltres i fer passos endavant. La Berta té un gran futur al davant. S’ha de guanyar els minuts, continuar treballant i no defallir mai, com sempre ha fet».

