Comencen els treballs de renovació de la gespa natural de l’Estadi Municipal Palamós-Costa Brava
El cost d’aquests treballs són assumits pel Futbol Club Badalona Women, mitjançant el conveni signat amb l’Ajuntament de Palamós
DdG
Els operaris i les màquines d’una empresa de jardineria han iniciat aquest matí (13/08/25) les feines de substitució de tota la gespa natural de l’Estadi Municipal Palamós-Costa Brava.
L’actual gespa ja comptava amb més de 10 anys, i en l’actualitat ja es requeria poder-la canviar. Per al nou tapís del terreny de joc, d’uns 7.000 m2, s’utilitzarà gespa “Bermuda”, de molt bona resistència a l’ús, la qual cosa permetrà un major nombre d’usos setmanals de l’estadi. Aquesta gespa, de fulla elàstica i fina, aguanta millor la calor i el fred i necessita menys aigua per viure.
Els treballs s’executaran durant les setmanes vinents i es preveu que la superfície de l’estadi estigui en plenes condicions per a la competició en un termini màxim de dos mesos, depenent del procés d’arrelament de la nova gespa.
El cost íntegre d’aquests treballs són assumits pel Futbol Club Badalona Women, mitjançant el conveni que s’ha signat amb l’Ajuntament de Palamós, que permet que aquesta entitat esportiva pugui utilitzar l’estadi per als partits com a local, durant la temporada 2025–2026 de la Lliga F Moeve, la màxima categoria del futbol femení.
Aquesta entitat esportiva ha fet aquest acord amb l’Ajuntament de Palamós després de tenir coneixement de la impossibilitat de poder jugar els partits d’aquesta temporada al seu camp, l’Estadi Municipal de Badalona, ja que la nova normativa establerta per la Lliga F, exigeix un seguit de millores que ara s’hauran d’executar en aquest equipament esportiu.
El FC Badalona Women disputarà els partits a casa d’aquesta temporada al Municipal Palamós-Costa Brava, i mentre es fan les feines d’adaptació del seu estadi.
El procés que suposarà l’arrelament i consolidació de la nova gespa al terreny de joc del Municipal Palamós-Costa Brava, afectarà els primers partits de lliga 2025–2026 tant del FC Badalona Women com del Palamós CF, per a la qual cosa aquestes entitats esportives demanaran a la Federació de Futbol, poder jugar fora de l’estadi palamosí els primers encontres de les seves respectives competicions oficials.
L'Estadi Municipal Palamós-Costa Brava
La instal·lació esportiva de l’Estadi Municipal Palamós-Costa Brava es va inaugurar el 29 d'agost de l’any 1989.
Aquest equipament té una capacitat total de 3.652 espectadors, repartits en la zona de tribuna, 1.826; la de general, 1.200; el gol sud, 320 i el gol nord, 306. Aquesta instal·lació compta amb una superfície de joc de gespa natural, i il·luminació compatible per a les retransmissions de partits per televisió.
Les dimensions totals de la instal·lació són de 113,20 x 70,20 m. L’equipament inclou també sis vestidors per a grups, dos vestidors per a tècnics i àrbitres, una sala de premsa, dos bars (zona de tribuna i general), serveis, un despatx i farmaciola.
