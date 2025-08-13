Una experiència única per als amants de Fontajau

El Bàsquet Girona presenta Players Zone, amb localitats exclusives al costat de les banquetes

Una imatge de Fontajau durant el derbi entre el Bàsquet Girona i el Joventut de principis de març

Una imatge de Fontajau durant el derbi entre el Bàsquet Girona i el Joventut de principis de març / Marc Martí

Jordi Bofill

Girona

«Flipareu, flipareu. És una passada», explicaven des de Fontajau abans de fer-ho oficial. El Bàsquet Girona ha presentat una experiència «única» per als amants del bàsquet. L’eslògan ja ho diu tot: «Viu l’emoció a peu de pista». Doncs es tracta, precisament, d’això: viure els partits enganxats a la zona de les banquetes, i tenir molt a prop els protagonistes de Fontajau.

El club gironí, aquesta temporada, ofereix tres experiències exclusives. Players Zone, la gran novetat; Fila 0 i l’Avantllotja. Players Zone està definida com una experiència «completament immersiva», amb quatre localitats úniques a cada costat de les banquetes, per sentir el ritme del partit al costat dels protagonistes i gaudir com mai del bàsquet en estat pur.

La Fila 0 són els seients ubicats a peu de pista, una opció pensada per viure el joc des de la màxima proximitat, sentint cada jugada com «si formessis part de l’equip». A l’Avantllotja, en canvi, existeix una vista privilegiada del parquet i totes les comoditats d’un espai pensat per al confort i el networking.

«Això és com a l’NBA», repetien des d’un club que aposta per una mirada més enllà de l’esport.

