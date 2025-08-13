Ike Iroegbu marxa del Bàsquet Girona

Només falta l'arribada de Mark Hughes per tancar la plantilla

Ike Iroegbu, contra el Lleida

Ike Iroegbu, contra el Lleida / David Aparicio

Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

El Bàsquet Girona ha anunciat la no continuïtat del base Ike Iroegbu, tal com va publicar aquest diari, després de dues temporades defensant els colors d’una entitat que «agraeix la seva aportació a dins i fora de la pista». Iroegbu ha estat un jugador destacat en la part esportiva i que va demostrar una bona connexió en l’aspecte social, participant en els diferents actes del club, especialment en les visites a les escoles per passar una estona amb els més petits i petites. Aquest no serà l’últim moviment pel que fa a la plantilla dirigida per Moncho Fernández, que està pendent del fitxatge de Mark Hughes (Betis), que s’hauria de desencallar amb la resolució final respecte a la no presència del club sevillà a l’ACB.

TEMES

Tracking Pixel Contents