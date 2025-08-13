El pont City-Girona, una via d’èxit en l’última dècada
Des de la temporada 2015-16, hi ha hagut un total de 26 cessions de jugadors del club citizen a Montilivi. L’últim en arribar prestat és el central brasiler Vitor Reis
Des de la temporada 2015-16 fins avui, el Girona i el Manchester City han estat estretament vinculats. No només pel fet de pertànyer al mateix grup empresarial (City Football Group), sinó també per la gran quantitat de jugadors que han defensat tant la samarreta sky blue com la blanc-i-vermella. En aquest període de deu anys, el conjunt gironí ha rebut un total de 26 cessions procedents del club anglès (més la de Savinho per part del Troyes i de Taty Castellanos per part del New York City, tots clubs del grup). Aquesta xifra, però, no correspon al mateix nombre de futbolistes, ja que alguns han repetit etapa a Montilivi en més d’una ocasió.
Tot i aquesta relació fluida, cada club ha defensat sempre els seus propis interessos i l’ascens esportiu del Girona no es pot atribuir exclusivament a aquest vincle. El creixement de l’equip ha estat fruit del seu propi treball i mèrit, fins a consolidar-se a Primera Divisió, on enguany disputarà la seva sisena temporada a la màxima competició estatal. Amb tot, la col·laboració amb el City, sí que és cert, que ha tingut un pes important en la configuració de diverses plantilles, fet que permet incorporar jugadors de talent sense fer grans inversions. Aquesta fórmula, repetida en diferents etapes, ha estat clau perquè la província hagi pogut gaudir del millor futbol a casa i veure els primers passos de futures estrelles.
Fa deu anys, en la temporada 15-16, el Girona va començar aquesta relació amb les cessions de quatre jugadors des de Manchester: Florian Lejeune, Rubén Sobrino, Chidiebere Nwakali i Pablo Maffeo. La fórmula es va repetir la 16-17 amb el retorn de Maffeo i les arribades d’Angeliño i Pablo Marí.
La històrica estrena a Primera Divisió (17-18) va marcar un nou pic en la relació, amb cinc cessions en una sola temporada. Maffeo, per tercer any consecutiu, es va mantenir a Montilivi, acompanyat de Kayode, Aleix Garcia, Marlos Moreno i Douglas Luiz. L’any següent (18-19), Douglas Luiz i Aleix van repetir i s’hi va afegir Patrick Roberts. Aquella temporada, però, la complicada segona volta amb Eusebio a la banqueta va acabar amb el descens després d’acumular només 37 punts i finalitzar divuitens.
El curs 19-20, a Segona Divisió de nou, va ser l’única excepció sense cap incorporació de jugadors cedits del Manchester City -no hi havia cap restricció per part de la UEFA-. Però, el vincle es va reprendre en la 20-21 amb les incorporacions de Nahuel Bustos, Yan Couto, Muric i Pablo Moreno. A la 21-22, temporada del segon ascens a Primera, el Girona va acabar sisè a la Lliga i va superar el Tenerife en la final del play-off (0-0 a Montilivi i 1-3 a les Canàries). Aquell equip comptava amb Bustos i Pablo Moreno per segon any consecutiu, així com amb la presència de Darío Sarmiento.
De nou a l’elit (22-23) es va mantenir la fórmula amb l’arribada de Yangel Herrera, la tornada de Couto i, des d’un altre club del grup, el davanter Taty Castellanos procedent del New York City. La següent temporada, el Girona va repetir amb Couto i va sumar Savinho, cedit pel Troyes, també del City Football Group. En canvi, la temporada passada, la participació a la Lliga de Campions va impedir, per imposició de la UEFA, qualsevol cessió directa entre Girona i Manchester City, ja que competien a la mateixa competició.
Enguany, aquesta limitació ha desaparegut i el Girona ja ha incorporat del club anglès a Vitor Reis. A més, en aquestes últimes setmanes de mercat podria arribar un altre jugador que faria créixer la xifra de jugadors en préstec per part dels citizen. Aquesta seria l’arribada del talent argentí Claudio Echeverri, que se sumaria a la momentània llista de 26 cessions entre els dos clubs al llarg de l’última dècada. Caldrà esperar.
- La casa dels famosos a Cadaqués
- Una sentència declara nul el projecte que ha urbanitzat la pineda de la Fosca a Palamós
- L'Ajuntament de Girona estudia enderrocar les naus abandonades de la carretera Barcelona de manera subsidiària
- La policia investiga la trama russa de la Costa Brava per dues compres a Quart
- Drogues, baralles i paneroles: una discoteca de Blanes acaba sota lupa policial
- Els nous radars fixos de Girona començaran a funcionar aquest dimecres
- Una baralla a Girona acaba amb un home llençant-se al riu per evitar ser atropellat
- El truc dels japonesos per estar prims sense fer dieta