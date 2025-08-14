Marta Canella continua vinculada amb l'Spar Girona

Marta Canella, a Fontajau.

Marta Canella, a Fontajau. / Aniol Resclosa

Pau Cambronero

L’Spar Girona continua completant la plantilla amb la renovació de Marta Canella, sent la novena jugadora confirmada per a la temporada d'enguany. La gallega, de 30 anys i 183 cm, encadenarà la seva tercera temporada consecutiva des de la seva arribada a Fontajau el 2023, on ha disputat un total de 63 partits en competicions FEB i 23 en competicions FIBA.

Canella destaca per la seva polivalència i entrega dins la pista, portant-la a destacar en els darrers play-offs de la Lliga Femenina Endesa fent una mitjana de 9,3 punts, 8,3 rebots, 2,3 assistències.

El director esportiu, Pere Puig s’ha mostrat «content» perquè considera que «ens ajuda en diferents rols i posicions» i destacat que aquest any «assumirà noves funcions, i estemsegurs que se’n sortirà, com en tots els reptes que ha anat superant».

