Entrevista | Dejan Kamenjašević CEO i general manager del Dubai Basketball
«La meva carrera esportiva a Girona m’ha ajudat a ser on soc»
L’extreballador del Diari de Girona que va estar a l’Akasvayu Girona i al Sant Josep, fa onze anys va canviar el rumb marxant als Emirats Àrabs per transformar el bàsquet del país d’Orient Mitjà; el punt màxim arriba aquest curs amb la presència del BC Dubai a l’Eurolliga
Va començar amb les acadèmies: com ha estat la importància d’aquestes en l’evolució del bàsquet a Dubai?
Fa 11 anys que estic aquí, des del 2014. Quan jo vaig venir hi havia 2 acadèmies només a Dubai. Avui dia, les acadèmies han passat de ser 2 a 152, amb més de 25.000 nens d’entre 5 i 18 anys jugant a bàsquet. És un dels exemples més clars de com el bàsquet a Dubai ha evolucionat, ha crescut i és un lloc de futur. A Europa som experts a ignorar-ho, però des de fa molts anys, les coses s’estan fent molt bé. No podem caure en l’estereotip que aquí no hi ha tradició ni cultura basquetbolística. Turquia fa 40 anys tampoc en tenia, ni la Xina, ni molts altres llocs. Però les dinàmiques canvien, i per això, ningú pot negar que Dubai i els Emirats Àrabs Units són un futur per a l’esport i per al bàsquet. FIBA, NBA i Eurolliga ho han detectat i definit. En aquest tema penso que estem anant pel bon camí, i això es veu reflectit amb la nostra participació en la Next Generation. Vam començar amb molts jugadors convidats fa 3 anys, fa 2 anys ja vam convidar el 50% i aquest any ja gairebé competíem amb el nostre equip, i vam guanyar un dels favorits (Mega), i vam perdre, a l’últim segon, contra el Milà.
Creu que aquesta evolució ha fet possible la vostra participació en l’Eurolliga i que sigui la millor competició del món?
Jo crec que l’Eurolliga ara mateix és la millor lliga de bàsquet del món, sense cap dubte. L’NBA és la millor competició comercial del món, són coses molt diferents. El món de l’acadèmia aquí ha ajudat molt perquè la gent jugui a bàsquet i ara és el segon esport més popular després del futbol. Amb l’aparició del Dubai Basketball Club dins del nou ecosistema de bàsquet europeu es va obrir una capsa de Pandora, fent arribar la final a quatre a Abu Dhabi, provocant que hi hagi més interès per l’Eurolliga que per l’NBA i això pot aportar moltes coses positives al bàsquet europeu. Aquest canvi es deu a la feina feta amb les acadèmies, com la Dubai Basketball Academy, abans Falcons Academy, i crec que això és l’inici d’una revolució que pot aportar moltes coses positives a Europa. A més, és l’únic punt on el bàsquet europeu es pot acollir perquè s’està enfonsant igual que l’economia i si no apareixen unes ajudes externes, esportivament parlant, ens deixarem colonitzar pel bàsquet americà. El problema no és l’expansió a Orient Mitjà sinó que el bàsquet americà, gairebé ens ho pren tot. Per això, ara mateix no tenim jugadors joves a Europa de qualitat, i la mitjana d’edat dels jugadors a l’Eurolliga és de 30,6 anys.
Fa un any les converses amb l’Eurolliga no van acabar a bon port. Quina ha estat l’evolució per acabar-hi participant enguany?
Nosaltres hem vist canviar 3 consellers delegats, 2 presidents, molts directors generals de clubs i sempre hem estat els mateixos: l’Abdulla Saeed Al Nabooda (el nostre president), el meu soci, jo, els nostres advocats i gent del govern de Dubai. Llavors quan tu negocies amb algú i aquest algú marxa i després ve un altre, les negociacions comencen un altra vegada des del mateix punt de partida i no s’avança mai. Però no només això ens ho va dificultar, sinó també en el fet de la percepció i el desconeixement total de la zona i del que podem fer a Dubai. Per tant, la situació no va anar molt bé al començament ni durant les negociacions, però crec que el canvi en aquest últim any, on l’Eurolliga s’ha adonat que aquest era el territori de futur, ha provocat que la mateixa competició sigui molt més forta, obligant l’NBA a negociar i donar, no només rebre, amb una posició molt diferent de la d’abans.
Li ha estat fàcil atraure a jugadors de renom pel club?
Ha sigut molt fàcil convèncer els jugadors perquè hem d’entendre que ells a Dubai no venen per diners. El que no sap la gent és que els jugadors venen aquí amb les famílies perquè és una de les ciutats més segures del món, més netes, un lloc on les escoles estan a un nivell ideal per a les famílies; per tant, estem parlant d’un gran nivell de vida. Aquest fet fa que molts jugadors vulguin venir, quedar-se a viure, i deixar un llegat. Això ens ha servit per portar a jugadors com Musa o Petrušev de 25 anys (aquest any en faran 26), que seran els nostres jugadors més importants. Aquests jugadors fan que siguem l’únic equip que té dos jugadors més importants per sota de la mitjana de 30 o més anys, i demostra el que estem aconseguint. Ara bé, l’error més gran de la gent és dir que venen aquí per diners. Al final, a Europa hi va haver durant vint anys 7 equips que van invertir una bogeria d’euros i no van guanyar res.
Què en pensa quan diuen que el Dubai BC té un dels pressupostos més alts de l’Eurolliga?
Si parlem del pressupost d’aquest any, nosaltres som el número 12 en el màxim pressupost per a la competició. L’any passat a l’ABA érem el número 6 i ens vam classificar per a la semifinal. Teníem 4,2 milions i ara en tenim 16,4. Amb aquest pressupost hi ha molts equips que tenen, més o menys, el mateix que nosaltres. A més, s’ha de calcular que hi ha un límit salarial que nosaltres respectem. Hem fet una feina de molta consciència, molta responsabilitat i molta dedicació perquè precisament a qualsevol que ens digui que tenim el pressupost més alt o que som el Dubai, li puguem demostrar que no és cert. Malgrat que ningú s’ho cregui, a mi m’és igual. Nosaltres hem fet la nostra feina als despatxos i ho tenim als contractes.
Què significa per a vostè Girona?
Jo soc gironí, soc català, cosa que molta gent vol amagar. Jo vaig venir l’any 1993, he estat 32 anys a Girona: els meus dos fills han nascut aquí, tinc dos pisos a la ciutat, la meva mare hi viu, la meva família també i jo vinc cada mes de Dubai i passo els estius a Girona. Per això, jo em sento gironí i em sento català.
Com va ser el seu creixement, esportivament parlant, a Girona?
La meva carrera esportiva a Girona pel que fa al bàsquet és el que a mi m’ha ajudat a ser on soc avui dia. Jo he passat per totes les categories i rols: des de cadets, júnior, entrenador, Primera Catalana, Segona Catalana, Copa Catalunya, EBA, ajudant, director esportiu, director general... Per tant, he fet de tot, i això m’ha ajudat molt a entendre el bàsquet espanyol i el bàsquet formatiu català, que és un dels millors d’Europa, sense cap dubte. També vaig ser professor a la Federació Catalana de Bàsquet durant set anys, tinc el títol d’entrenador superior a Màlaga, que vaig fer conjuntament amb en ‘Chichi’ Creus, en Pablo Laso, i tota aquesta generació. Però quan moltes vegades surts als diaris, no al vostre, sinó a l’altre que és el que més s’apropa a aquests clans de bàsquet de gironins radicals, pel que fa als entrenadors gironins, posen a Middleton i Alfred Julbe, però no a mi, sabent que cap d’ells ha nascut a Girona i no ha passat 32 anys a la ciutat. Em fa gràcia, perquè el meu pas per Girona va anar lligat amb molts més resultats i fets que molts altres que sí que apareixen de tant en tant.
Com va ser la seva etapa a l’Akasvayu Girona i al Sant Josep?
Vaig començar a l’Akasvayu Girona dos anys, durant l’últim curs d’Svetislav Pešić, i després vaig estar com a entrenador de Lliga EBA i del sub-21. Ens vam classificar per a l’ACB sub-21 als campionats d’Eivissa o Mallorca, no recordo bé a quin lloc era. També vaig estar molts anys al Sant Josep intentant sobreviure al bàsquet gironí des d’una decadència de l’Akasvayu. Allà em vaig trobar amb tots aquests interessos personals, amb clans de bàsquet gironí. Mai m’hauria pensat que la gent podia fer el que feia, però al final tothom és igual. Els resultats a la nostra època de Sant Josep a LEB Plata i LEB Or eren molt bons: entràvem cada any al play-off a escala sènior i pel que fa a la base anàvem als campionats d’Espanya i campionats de Catalunya com un fet normal. Teníem jugadors com en Zoran Nikolic, en Guillem Jou o en Yankuba Sima que van sortir de les nostres categories inferiors i que ara són jugadors del màxim nivell. Era una època en què teníem entrenadors com en Francesc Senpau o l’Irhad Tinjak, dues persones que ara estan a Dubai, en les nostres categories inferiors. A més, amb entrenadors de màxim nivell com en Jordi Sargatal, en Carles Ribot i en Raul Galobardes.
Què sent quan veu la implicació de les persones que fan créixer el bàsquet gironí?
Jo tinc molt respecte cap a la gent de Girona que ha fet gran el bàsquet del municipi; des d’en Vidal, a l’època d’en Josep Amat, en Delgado i l’últim, en Marc Gasol. Per tant, tota aquesta gent té el meu respecte per la inversió al bàsquet gironí. El mateix puc dir d’en Pere Puig i la resta de persones. Vull donar-los les gràcies per la seva dedicació i seriositat, perquè han fet una feina excel·lent que m’ha fet un seguidor del bàsquet gironí per ells.
Quin és el record que es va endur en la seva estada al Diari de Girona, on vostè va treballar un temps?
Va ser al començament, perquè jo venia d’una família de periodistes i sempre he volgut seguir els passos del meu pare. En aquell moment, jo no parlava català, i el que feia era ajudar al diari amb els meus coneixements dels esports. Com que no parlava l’idioma, ho vaig passar malament, però la gent del Diari de Girona em va ajudar molt. Gràcies a ells em vaig endur una gran experiència i això també em va ajudar a conèixer el bàsquet i l’esport gironí. Em va anar molt bé, per això n’estic molt content. Tinc molts amics de Girona: la meva vida està allà perquè a la ciutat ho tinc tot. I he arribat a on estic gràcies a tot el que he aconseguit.
