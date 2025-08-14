Un triplista per al Bàsquet Girona: Mark Hughes completa el joc exterior
El Bàsquet Girona lliga el fitxatge de l'escorta del Betis (1'93 m. i 28 anys), que va signar 16,3 punts de mitjana i un 50% en tirs de tres el curs passat a Primera FEB
El Bàsquet Girona va per feina i avui ha lligat el cinquè fitxatge per aquesta temporada. El club ha confirmat l'arribada de Mark Hughes (1'93 m.) procedent del Betis amb qui el curs passat va ser un dels jugadors més destacats de Primera FEB. L'escorta, també pot actuar de base, nord-amercià va signar una mitjana de 16,3 punts, 4 rebots i 1,6 assistències, amb un 78,5 % en tirs lliures i un 50 % en triples, disputant una mitjana de 28,7 minuts per partit que el van convertir en una de les sensacions de la categoria. Malgrat renovar amb el conjunt andalús, la negativa de l'ACB a acceptar el Betis per complir els requisits, ha facilitat l'arribada de Hughes, de 28 anys, a Girona.
Format a la Universitat Estatal Wright d'Ohio i internacional sub22 amb els Estats Units, Hughes va disputar la NCAA amb els Wright State Raiders (2015-19). El 2019 va aterrar a Europa per jugar al Worcester de la màxima categoria d'Anglaterra. Un any després va fer el salt a l'estat per jugar a la Roda manxec, a LEB Plata (12'2 punts de mitjana). A partir d'aquí, ha jugat a LEB OR -ara Primera FEB- amb el Lleida, Estudiantes abans de marxar amb els Hamburg Towers de la lliga alemanya, on també va disputar l’EuroCup, per tornar a Espanya el curs passat defensant l'escut del Betis.
Hughes, doncs, s'afegeix a l'aler-pivot Nikola Maric (KK Igokea) i als bases Otis Livingston (Galatasaray), Derek Needham (Besiktas) i José Vildoza (Boca Juniors) com a cares noves de l'equip de Moncho Fernández.
El director esportiu, Fernando San Emeterio, ha comentat que "estem molt contents amb la incorporació del Mark", on ha parlat de la seva trajectòria "semblant a la del Bàsquet Girona: creixent progressivament, pas a pas. És un jugador que va passar per La Roda a LEB Plata, després va anar a Lleida a LEB Or, i més tard va marxar a Alemanya. La temporada passada va mostrar realment una dimensió que li permet fer aquest pas endavant, que a més era un objectiu que ell mateix es marcava". A més ha destacat la seva versatilitat gràcies a "millorar molt en la generació de joc des del pick & roll" i la seva eficiència perquè "no necessita consumir moltes possessions per generar punts o assistir als companys. Aquesta eficiència i versatilitat són, precisament, els aspectes que més ens aportarà".
