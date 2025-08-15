Gasol: «Com a producte, havíem de ser a la Lliga U»
El president de l’entitat parla amb interès i precaució de la nova competició d’equips sub-22 que s’estrenarà amb presència gironina
Marc Gasol no dissimula les ganes de veure com funcionarà la Lliga U destinada a equips sub-22, el projecte organitzat conjuntament per l’ACB i la Federació Espanyola de Bàsquet. «M’interessa i m’agrada formar-ne part. És un projecte ambiciós, però tot just comença a rodar i haurem de tenir calma. Cada vegada que apareix una novetat, tendim molt a ser escèptics i preguntar-nos si això funcionarà o no, però hem d’esperar i comprovar la seva evolució», comentava en la trobada amb els mitjans de comunicació d’aquesta setmana.
La Lliga, destinada a jugadors del 2004 o posterior, que disposaran d'orientació i beques que els permetran compaginar els seus estudis universitaris o d'FP amb una competició exigent i conforme a la seva necessitat esportiva, constarà de 15 equips i el Bàsquet Girona ha estat enquadrat en el grup B, on s’enfrontarà a Bilbao Basket, Burgos Grup de Santiago, Força Lleida, Gran Canària, Stellantis & You Granada i UCAM Múrcia. «Espero que els nois puguin aprofitar-ho i estudiïn sense la necessitat de marxar a altres països. Tindran l’oportunitat de gaudir de l’experiència de competir en grans ciutats i contra clubs ACB, i això és enriquidor. Com a producte, havíem de ser-hi».
Gasol diferencia el projecte en dues parts. «Hi ha la part esportiva dels equips i l’evolució dels jugadors, dins de l’ecosistema de cada entitat i de la mateixa competició. Això s’hauria de traduir al fet que algun jugador pugui arribar als primers equips, però caldrà veure-ho. I llavors apareix el propòsit de què el jugador pugui estudiar dins d’aquests entorns. Aquest és un factor que, habitualment, quan decideixes canviar de ciutat, el perds. No és una idea innovadora, perquè ja s’ha provat alguna vegada, però sí que reconec l’ambició que presenta», descrivia el president del Bàsquet Girona, que demana «donar-li suport, perquè no serà un èxit des del principi. També vull comprovar quina repercussió mediàtica té i quin seguiment se li donarà».
La Lliga començarà el 10 d’octubre i finalitzarà el 17 de maig de 2026, amb una final a 6 que decidirà el primer campió. «En principi, es donarà en obert. I això vol dir que serà accessible i en podrem gaudir tots. Quan saps que el teu equip d’U22 competirà, per dir un lloc, a Gran Canària, contra un altre equip de base d’ACB... doncs jo tinc ganes de veure-ho, de veritat», afegia.
Juani Marcos
Gasol també va reconèixer que «no» el va sorprendre l’adeu de Juani Marcos, que ha fitxat pel Barça. «Era una possibilitat real: el fet de no entrar a Europa reduïa la clàusula considerablement. I ell és un superjugador, és una delícia en el dia a dia. Pot aportar com a base, de dos, amb la capacitat de fer moltes coses, valent, sense por als llums brillants que pot tenir a Barcelona. Marcos és descarat i amb molta màgia. Ha resultat ser un bon exemple de la nostra proposta, de què és el Bàsquet Girona i com es pot evolucionar».
