Gazzaniga condemna l’estrena del Girona (1-3)
Dues greus errades del porter argentí, que veu la vermella abans de la mitja part, regalen el primer partit de Lliga al Rayo Vallecano i només Joel Roca pot obrir un bri d’esperança
Un regal. Això és el que li va fer Paulo Gazzaniga al Rayo Vallecano, servint-li en safata dos dels tres gols que va marcar el conjunt d’Iñigo Pérez en l’estrena de la Lliga a Montilivi que només Joel Roca va poder mig arreglar (1-3) . De retruc, li va fer a Vladyslav Krapyvtsov. El jove porter ucraïnès, que ja va ser titular en els dos últims partits del curs passat per provar-se, va aprofitar l’oportunitat que se li va presentar inesperadament i si continua així li pot treure el lloc a l’argentí, fins avui indiscutible, perquè va evitar que la golejada fos encara més greu amb les seves aturades. El de Murphy va equivocar-se de forma estrepitosa donant una assistència a De Frutos, sempre atent a l’àrea gironina, i provocant-li un penal que el va enviar directe als vestidors abans de la mitja part per vermella. El Girona és aquell que ensopega amb la mateixa pedra una vegada rere l’altra. Semblava que l’equip de Míchel Sánchez havia après de la temporada passada, però les errades individuals el van penalitzar un cop més. Els bons minuts de l’inici de la primera part, ràpidament van desaparèixer i després ja era massa tard.
El primer partit de la nova temporada 2025-26, d’entrada, va estar marcat, a part de l’onada de calor i les temeràries decisions de LaLiga per mantenir l’horari a les 19:00 hores amb 34 graus a Girona, per l’absència de Cristhian Stuani per la mort del seu pare. Es podia preveure que el conjunt gironí trobaria a faltar els gols del pitxitxi històric, amb l’afegit de la lesió d’Abel Ruiz en plena pretemporada. L’únic davanter pur disponible que tenia Míchel era Bojan Miovski i, per tant, va ser l’escollit en el primer onze del curs tot i tenir la porta de sortida ben oberta. Van acompanyar al macedoni els gairebé de «sempre»: Gazzaniga a la porteria, Arnau Martínez, David López, Ladislav Krejci i Daley Blind en defensa; Jhon Solís i Yangel Herrera al mig del camp; i Tsygankov, Joel Roca i Asprilla al davant. L’extrem de Camprodon, que vol reivindicar-se enguany al primer equip i ho va demostrar amb l’únic gol gironí, va passar per davant de Thomas Lemar. Les altres noves incorporacions, Hugo Rincón i Vitor Reis, també es van quedar a la banqueta d’inici. Axel Witsel, tot i estar inscrit, no va entrar a la convocatòria finalment.
El gruix de la plantilla continua, però ha treballat bé durant la pretemporada per corregir diversos aspectes i millorar respecte al curs passat. O, com a mínim, això semblava. Míchel havia demanat en la prèvia del partit, i en part es va veure, un Girona més vertical. Una pilota llarga de Blind col·locada a l’espai gairebé es converteix en una ocasió de gol d’Asprilla. L’extrem colombià, que s’havia desfet de Lejeune, no s’ho va acabar de creure quan es va trobar amb Batalla al damunt. Els gironins van oferir bons minuts a l’inici de la primera part, intentant assumir la iniciativa del joc i fent passades de seguretat. En qüestió de dos minuts, però, tota la feina se’n va anar en orris. Es va passar del 0-0 i amb l’efecte que els gironins serien els primers en colpejar al 0-2. Perquè feia molta calor, que sinó tothom hauria quedat glaçat. Una errada gravíssima de Gazzaniga, que es va equivocar en la passada d’una pilota, va acabar amb l’esfèrica als peus de De Frutos, atent al seu costat, que la va enviar al fons de la porteria. L’argentí es va encarregar de demostrar que poca cosa, o res, havia canviat a Montilivi. Encara no s’havia paït la patacada, quan Álvaro García va marcar el segon després de rebre una assistència de De Frutos, que se’n va anar fins a dues vegades de Krejci. El central txec va estar molt tou en el duel.
La cosa es va complicar de mala manera perquè el Rayo, amb el marcador a favor inesperadament, va apostar per disminuir el ritme del partit. Costava molt trenar jugades i l’única que va tenir perill va ser un xut de Yangel a fora. Per si això fos poc, Gazzaniga va llançar definitivament el partit a la brossa expulsant-se. El porter va veure la vermella directa després de provocar a De Frutos, un malson per als gironins, i se’n va anar resignat cap als vestidors. Míchel es va veure obligat a fer el primer canvi i l’escollit per abandonar el terreny de joc va ser Miovski. El macedoni, que només havia tocat una pilota, va marxar entre els crits i la indignació de la grada pel que s’estava presenciant. Va ser el torn de Krapyvtsov, amb el gran repte d’aturar Isi Palazón des dels onze metres. No ho va poder fer, tot i que li va endevinar la trajectòria.
L’ucraïnès va fer mèrits per guanyar-se la titularitat en les pròximes jornades -a Vila-real igualment li tocarà per la sanció de Gazzaniga-. Amb les seves aturades va minimitzar els danys, que ja van ser suficients. El va ajudar Joel Roca. El camprodoní va tornar a animar Montilivi convertint-se en el primer golejador del conjunt gironí. Quasi s’hi suma Lemar. Hi ha esperança en els nous.
