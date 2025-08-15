Mark Hughes: "Vinc a Girona perquè em dona una gran oportunitat de continuar jugant aquí"
El darrer fitxatge del Bàsquet Girona es mostra "molt motivat" i "content" d'arribar a l'equip de Moncho Fernández
El nou fitxatge per a l'exterior del Bàsquet Girona, Mark Hughes ha expressat, en les primeres declaracions, les seves sensacions com a nou jugador del club. L’escorta nord-americà, que també pot actuar de base, s'ha mostrat "molt motivat" per formar part de l'equip de Moncho Fernández per a la pròxima temporada i s'ha definit com un jugador que basa el seu estil de joc en "el meu tir" comentant que li agrada jugar "en transició" perquè gaudeix a través de "córrer i utilitzar el meu atletisme per buscar estabilitat en el que destaco".
El jugador nord-americà, després d’una temporada brillant amb el Betis, on va ser un dels homes més destacats de Primera FEB amb 16,3 punts, 4 rebots i un gran percentatge de 50 % en triples, ha explicat el motiu de la seva arribada a la província, explicant que arriba a Girona "perquè em dona una gran oportunitat de continuar jugant aquí". Segons l'escorta, sempre ha gaudit jugant a Espanya i "no podia deixar escapar l'oportunitat de jugar a l'ACB, que és molt important per mi".
Hughes ha acabat enviant un missatge als aficionats, on s'ha mostrat "molt motivat per aquesta temporada formant part de l'equip" i amb "moltes ganes de conèixer-vos". A més ha recordat les seves visites a Fontajau com a rival on va "viure un gran ambient, amb els aficionats animant i fent fressa” considerant que va ser un lloc "complicat de jugar". Però gràcies al seu fitxatge pel Bàsquet Girona s'ha mostrat content d'ara "viure-ho des de l'altra banda".
