L’«orgull» de Berta Ribas per continuar «a casa»

L’aler gironina es mostra amb «il·lusió» per complir la seva segona temporada a l’Spar Girona i amb «ganes» de tornar a l’Eurolliga

Berta Ribas saluda l’afició després d’un partit a Fontajau. / David Subirana/Spar Girona

Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

Girona

Vestir els colors de la terra és un valor afegir. Pot confirmar-ho Berta Ribas, que enguany viurà la seva segona temporada a la plantilla de l’Spar Girona. L’aler gironina, de 21 anys, es va guanyar un lloc al primer equip l’estiu passat, després molts cursos picant pedra i haver tingut l’oportunitat de debutar, fins i tot, a l’Eurolliga la temporada 2022-23.

«Afronto aquesta nova temporada amb molta il·lusió per tornar a jugar a Girona i que el club continuï confiant en mi. Al final, és l’equip de casa i dona molt d’orgull poder jugar a l’equip de la teva ciutat», va assegurar Ribas, que té «moltes ganes per començar i poder afrontar tots els reptes que se’ns presenten per davant. Sobretot, aquest any que juguem l’Eurolliga. És un gran repte».

Alhora, la jugadora compta els dies per «tornar a gaudir de Fontajau i l’afició, que sempre hi és incondicionalment. Sentim el seu caliu» i «conèixer les companyes noves i retrobar-nos amb les de l’any passat. Crec que juntes podem aconseguir moltes coses i podem fer una molt bona temporada».

