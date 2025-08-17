Marta Canella: fam de títols, d'estrenar-se a l'Eurolliga i de seguir creixent
La jugadora gallega viurà el tercer curs consecutiu a l'Spar Girona amb el principal objectiu de "continuar amb la línia ascendent" i compartir alegries amb l'afició
Peça a peça, l’Spar Girona continua construint una plantilla el més competitiva possible no només per lluitar per tot a la Lliga Femenina, sinó també per donar guerra a l’Eurolliga, ara que tindrà l’oportunitat de tornar a participar a la màxima competició continental després de perdre’s les seves últimes edicions. Amb aquesta mentalitat i l’ambició com a cavall de batalla encara el curs vinent Marta Canella, que viurà la tercera temporada consecutiva a Fontajau disposada a donar-ho tot perquè la «línia ascendent» que es va marcar temps enrere tingui «continuïtat» durant els propers mesos. La gallega, de 30 anys, espera «alguna alegria» per aquest curs vinent. No només té ganes d’estrenar-se a l’Eurolliga i competir contra els millors equips i jugadores d’Europa, sinó que també afirma, sense embuts, que «la idea que tenim és la de rematar l’any amb algun títol».
Canella no té pèls a la llengua. Tampoc és amant dels tòpics. Va de cara a barraca i es mostra ambiciosa poc abans que l’Spart Girona torni a entrenar-se. Conscient que part del bloc del darrer curs continua, és del parer de no fer massa revolucions, sinó d’allargar tot allò que temps enrere va posar-se en marxa. «Des que vaig arribar fins ara, hem evolucionat molt i trobo que estem en el camí correcte, en direcció cap a uns objectius concrets. Espero que les vacances hagin estat només un punt i seguit des de l’última temporada i que quan ens hi posem de nou, tornem a reprendre l’activitat des d’allà mateix on ho havíem deixat abans de l’estiu. Vam acabar a un molt bon nivell, tant l’equip com el club i la nostra connexió amb la gent. Volem seguir amb aquesta línia ascendent i la nostra intenció és la de rematar-ho amb algun títol. Vam fer una bona feina, pel que espero alguna alegria», etziba en declaracions facilitades pel club.
Acumula 86 partits oficials des que és jugadora de l’Spar Girona i destaca per la seva polivalència, un punt a favor a tenir molt en compte que l’ha dut a ser una peça indispensable per al cos tècnic i també per al club. Tant, que s’ha guanyat la continuïtat, com a mínim, un any més. Temporada en la qual podrà competir a l’Eurolliga. Un premi que li arriba als seus 30 anys. «En tinc moltes ganes i em fa moltíssima il·lusió. Era un objectiu claríssim, tant a nivell personal com també de club. Des de fa temps que aspiro a ser jugadora d’aquesta competició i tenia molt clar que la millor manera d’aconseguir-ho era formant part de l’Uni. Així ha estat i he ajudat aquest club a tornar allà on mereix ser. Crec que podem fer grans coses i ja tinc moltes ganes que arribin els primers partits de la fase de grup, sobretot els que ens toqui jugar a Fontajau». afirma.
Canella és una de les jugadores que continuarà formant part de l’Spar Girona el curs vinent, com és el cas d’Ainhoa López, Carolina Guerrero, Klara Holm i l’australiana Chloe Bibby, nombrada la millor jugadora de la Lliga Femenina la passada temporada. Paral·lelament, l’equip ha tancat fins ara les incorporacions de Laura Quevedo i Juste Jocyte (Asvel) i Lola Pendande (IDKEuskotren). També seguirà l'entrenador, Roberto Íñiguez.
- Detingut un conductor begut per l'atropellament mortal d'un ciclista a la GI-623, a Viladamat
- Un home de 80 anys mor ofegat a la platja de Sant Antoni
- Retencions quilomètriques a la C-65 i C-35 per un accident amb 12 ferits lleus a Llagostera
- L’Ajuntament de Ripoll demana implicació als comerciants per obrir els caps de setmana
- Tres rescats en tres hores a Queralbs
- Gazzaniga es tira un tret al peu
- Gazzaniga condemna l’estrena del Girona (1-3)
- Girona ha perdut 1.000 comerços en l’última dècada