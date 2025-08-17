«No seríem les mateixes sense l’atletisme»
Les banyolines Esther i Marina Guerrero valoren la seva trajectòria esportiva i vital després de la doble medalla familiar aconseguida en el recent Campionat d’Espanya disputat a Tarragona
Ens citem a les instal·lacions del Club Natació Banyoles, un espai que evoca molts sentiments. «Les dues ens sentim molt de Banyoles», assegura la Marina Guerrero (Banyoles, 1994). Ho confirma l’Esther Guerrero (Banyoles, 1990). «És que som d’aquí, nosaltres. Vivim aquí: hi tenim els pares, hem crescut i anat a l’escola aquí, i vam començar a fer atletisme al CN Banyoles. Ens hem format en aquest lloc i, de fet, les dues continuem entrenant en el mateix grup, i juntes, amb el qual fa molts anys que creixem. No és que sigui un espai idíl·lic per entrenar, és que el nostre dia a dia està molt vinculat. Venim sempre, forma part de la nostra rutina. Hem creat una comunitat d’atletes, de diferents nivells, que ens fa sentir com a casa». La Marina i l’Esther, l’única professional del grup, esclar, són germanes. Fa un parell de setmanes van tocar el cel plegades: la primera va estrenar-se en un podi del campionat d’Espanya amb un bronze en els 3.000 obstacles; la segona va fer més gran la seva llegenda amb el desè títol a l’aire lliure, el vintè comptant la pista coberta, i el sisè en els 1.500 metres. Elles es prenen l’atletisme de maneres completament diferents: per a l’Esther, és la seva feina; per a la Marina, un passatemps. Però tenen en comú la passió.
El perfeccionisme dels pares
A casa dels Guerrero-Puigdevall no existia cap mena de vincle amb l’esport. «Això s’origina quan jo decideixo fer atletisme i la Marina va anar tot darrere. Eren unes extraescolars i vam apuntar-nos-hi perquè els pares treballaven i ens havien de tenir ocupades fins a les set de la tarda, l’hora en què ens podien recollir», diu l’Esther, que va començar a guanyar curses amb «set-vuit anys». La Marina, menuda, feia les curses amb cinc anys, seguint l’exemple de la germana gran. «Ens han acompanyat sempre, fos al lloc que fos, però nosaltres els hem creat l’afició a ells i no ells a nosaltres. De fet, el pare, de gran, va inscriure’s a mitges maratons». En Toni Guerrero és fuster i la Rosa Puigdevall és administrativa d’una empresa local. Són els pares de les criatures. «Sóc molt autoexigent, i crec que aquest perfeccionisme l’he agafat d’ells», respon l’Esther, que continua. «Però ho sóc en l’esport, que és al qual em dedico. La meva germana potser no ho és tant a l’esport, però ho és en la seva feina. Jo ho aplico al que més m’importa». La Marina assenteix, mirant-la als ulls. És investigadora de l’Institut d’investigació biomèdica de Girona (IDIBGI) des del 2017, on forma part del grup de recerca que lidera el doctor Jordi Frigola.
«Mai no m’he plantejat seguir l’Esther», confessa la Marina. «Entreno cada dia, però com un hobby. Vaig fent perquè m’agrada, sense pensar més enllà». La seva germana intervé i verbalitza que «jo no tenia el somni de dedicar-m’hi, ni de bon tros. Però em van arribar els resultats més aviat que a ella, i vaig tenir la sort que una marca va apostar per mi, obrint-se les portes del professionalisme. Va ser una conseqüència. La medalla de la Marina ha arribat als 31 anys; la meva primera va ser amb 25. Però la gent bona ja destaca amb 18. Crec que si els resultats han arribat és perquè ho hem passat bé, en un entorn adequat i sa, no perquè hi haguéssim apostat». Per no somiar-ho, l’Esther ha competit en Europeus, Mundials i Jocs Olímpics, deixant el seu nom gravat a foc amb actuacions inoblidables. Ara, amb 35 anys, viu un moment dolç, en què se la veu gaudint i no patint, oblidada ja la greu lesió, en pau i feliç, a punt de participar en el Mundial de Tòquio deu anys després del seu debut mundialista a Pequín.
«El premi a una trajectòria»
«Si l’Esther no estigués en el punt actual, en què sap exactament què necessita i com ho necessita, jo tampoc no hauria arribat on estic arribant. Ella m’alimenta, esportivament; i per a mi, és un mirall. Veig que fa l’impossible per aconseguir el que vol, i a mi això m’obre el camí, perquè intento traslladar-ho a la meva manera. Em facilita les coses», explica la Marina. L’Esther beu aigua, somriu i pronuncia: «Quan es parla d’esport, sempre es parla de mi; i en el fons, em sap greu, perquè sóc la primera que creu que s’ho mereix. Però no és una esportista en el sentit estricte; per ella és una part secundària perquè no té cap mena d’obligació: si avui té un sopar, no es trencarà el cap i no entrenarà». «És cert; si en una competició a l’Esther no li va bé, a tots ens sabrà molt més greu que si no em va bé a mi; perquè l’energia que hi posem no és la mateixa. Si una cursa em fot, l’endemà haig de continuar amb la meva vida i anar a treballar», indica la Marina, que a Catalunya ha imposat una dictadura molt particular: fa nou anys que és campiona dels 3.000 obstacles.
En el campionat estatal disputat a Tarragona en què la investigadora banyolina va fer-se amb el seu primer bronze, l’Esther no es perdia cap detall de la cursa des de l’hotel de concentració, on descansava abans d’arrasar amb un nou or. «No sabia què fer, si anar-hi o no», afirma, i ho desenvolupa: «Una cosa és agafar el telèfon i veure els deu minuts de la prova, on ja es poden passar nervis, i l’altra estar allà i veure l’abans i el després. Volia evitar el rebombori d’emocions que es generen». Ni escrivint-lo en un full en blanc el desenllaç hauria sigut tan positiu. «Me’n vaig alegrar molt, molt. Fa molts anys que entrena, que està vinculada a l’atletisme, que hi posa dedicació, sempre amb constància, sent cinquena o sisena... i no se l’ha valorat. Ni aquí, ni a escala nacional. Aquesta medalla és un premi a la seva trajectòria esportiva, és un reconeixement. I potser no el necessita, perquè es queda amb les vivències del dia a dia. De fet, potser fins i tot no l’hauria pogut tenir malgrat fer exactament el mateix del que va fer. Però a partir d’ara podrà dir que un dia va ser tercera d’Espanya, i això és una satisfacció», resumeix.
Cada cop que la medalla apareix a la conversa, els ulls de la Marina brillen. «Mentre corria era conscient que podia fer-ho, però a la vegada, en el meu interior, pensava que era molt complicat i que no ho aconseguiria. Quan vaig comprovar que sí, la felicitat va ser extrema», recorda. «Sí que és un premi, sí. Però no m’ho havia ni plantejat, i el fet de no fer-ho ha provocat que ho visqui amb més il·lusió. La medalla no era un deure, no la buscava. Però m’ha vingut i és una alegria». Valora que després de l’èxit va rebre un munt de whatsapps. «No hi estic acostumada, jo. Déu n’hi do la gent que se n’assabenta, d’aquestes coses». Busca la complicitat de la mirada de la seva germana, que d’això en sap una estona.
El Mundial a la vista
A principis de setembre, l’Esther farà les maletes i viatjarà cap a Tòquio per culminar una dècada màgica, i intensa, en què ha escrit pàgines precioses de la història de l’atletisme. «Què em passa pel cap? Mira, la gent, especialment des d’aquest estiu, suposo que pel fet que s’imaginaven que m’hauria retirat, em recorda tot el que he assolit. Que si no sé quants títols, que si no sé quantes internacionalitats... Però jo visc al dia i no m’aturo a pensar ni d’on vinc, ni que he fet», descriu l’atleta banyolina, que fa una reflexió sincera. «Tinc la sensació que he oblidat Pequín 2015. És evident que no sóc la mateixa, ni tinc les mateixes expectatives, però això m’ha passat cada temporada, en què els estats de forma i els objectius canvien. El dia que això s’acabi ja miraré enrere, però ara tinc la sensació que a Pequín era una nena petita, que era una jo molt diferent de mi. No tinc un record concret perquè aquest esport és molt intens, tant per les coses bones com per les dolentes».
La família, amb en Toni i la Rosa, ha viatjat a París, Roma, Rio o Berlín, entre un munt de llocs que conserven com un tresor. Aquest cop, però, la Marina seguirà el Mundial per televisió. «Ja no podem veure-la en directe sempre, perquè aquesta noia competeix a un lloc diferent del món cada setmana», exposa, i anuncia. «L’atletisme ens ha unit molt, fa que ens veiem cada dia». «No seríem les mateixes sense l’atletisme», declaren, a la vegada. «No m’imagino una vida sense córrer, no. Seria molt diferent», escup la Marina. «No crec que ho deixem mai. Potser no correré els set dies a la setmana com faig ara, i potser em serà igual si faig 5 o 3,30. Bé, 3,30 no faré», replica la seva germana. Segur que li serà igual, això? «Sí, sí, segur». «Això ja ho veurem», opina la Marina. «Estic molt cansada del rellotge. He escurat tant que quan marxi, afortunadament, no em quedarà res pendent. I després de tants anys, podré decidir quan me’n vaig i per quina raó me’n vaig», finalitza l’Esther.
Subscriu-te per seguir llegint
- Retencions quilomètriques a la C-65 i C-35 per un accident amb 12 ferits lleus a Llagostera
- Rescaten de matinada 12 excursionistes perduts a l'Alta Garrotxa, tres d'ells menors
- Un operatiu policial a Ripoll acaba amb la clausura d'un bar i diverses citacions per estrangeria
- Aquestes són les benzineres més barates de Girona en el pont d'agost
- D'escola de màxima complexitat a no tenir prou lloc per l'alta demanda; el model d'èxit de l'Empordanet de la Bisbal
- Bloquegen l'accés a les barques a Cala del Vedell de Mont-ras com a protesta
- Toni Martín, caporal de la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos: «Comprar malament és patrocinar les xarxes del tràfic il·legal d’animals»
- Descobreix els millors plans per fer aquest cap de setmana a les comarques gironines