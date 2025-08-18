El Bàsquet Girona obrirà la lliga a la pista del San Pablo Burgos
L'equip de Moncho Fernández, que iniciarà la pretemporada dilluns que ve, s'estrena contra un recent ascendit i a casa debutarà davant l'UCAM Múrcia
El Bàsquet Girona obrirà la lliga ACB d'aquesta temporada a la pista del San Pablo Burgos, l'únic equip ascendit de 1a FEB després que la patronal no acceptés la inscripció del Betis, l'altre club que s'havia guanyat el dret a fer el salt de categoria. La lliga Endesa arrenca el cap de setmana del 4-5 d'octubre, i la data concreta i l'horari es faran públics més endavant. El Burgos, que començarà a treballar aquest dimarts, s'ha reforçat amb noms com Yannick Nzosa i Juan Rubio. A la plantilla també hi destaca el base Raul Neto, amb passat blaugrana.
Calendari ACB 2025-2026
El debut a casa serà contra l'UCAM Múrcia el cap de setmana de l'11-12 d'octubre. El Bàsquet Girona es presenta a la seva quarta temporada a l'elit del bàsquet masculí espanyol amb molta ambició. Sota la batuta de Moncho Fernández, que la temporada passada va obrar el miracle de salvar un bloc que semblava condemnat al descens, l'equip manté peces com Sergi Martínez, Mindaugas Susinskas, Juan Fernández, Martinas Geben, Maxi Fjellerup, Guillem Ferrando i Pep Busquets. A partir d'aquí aquest estiu s'han incorporat refoços com Mark Hugues (Betis), José Vildoza (Boca Juniors), Derek Needham (Besiktas), Otis Livingston (Galatasaray) i Nikola Maric (Igokea).
De la resta de dates i partits destacats, la visita del Barça a Fontajau ha quedat fixada pel cap de setmana del 8-9 de novembre, just després de Fires. Per veure el Reial Madrid caldrà esperar a la segona volta, el 28-29 de març. El campionat es tancarà a Fontajau entre el 28 i el 30 de maig amb un derbi d'alt voltatge contra el Joventut, en funció dels objectius esportius que puguin tenir els dos equips en aquells moments.
